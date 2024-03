„Ihre Sicherheit. Unser Auftrag“, so lautete lange Zeit die Aufschrift des wohl bekanntesten Plakats in Sigmaringen. Die Werbefläche an der Binger Straße hatte die Partei AfD monatelang gemietet. Das Plakat befindet sich auf dem Weg zur Landeserstaufnahme Sigmaringen.

Für den Kreisverband der Grünen sei das ein unerträglicher Zustand gewesen, berichtet Hanna Stauß, Vorstandsmitglied der Grünen. Zahlreiche Bürger hätten sich an den Kreisverband gewandt und gefragt, ob jemand etwas gegen diesen Inhalt unternehmen könne. Nun hat der Kreisverband die Werbefläche selbst gemietet.

Plakat soll keine Wahlwerbung für die Grünen sein

Um Wahlwerbung für die Grünen handele es sich dabei aber nicht, betont Stauß. Vielmehr gehe es darum, an die Sigmaringer Demonstration für „Menschlichkeit und Toleranz“ im Januar anzuknüpfen. Das Plakat soll dazu aufrufen, bei den Kommunal- und Europawahlen für demokratische Parteien zu stimmen, so Stauß. Sie hat die Koordination mit der Werbefirma Crossvertise übernommen.

Das Plakat, das ab dem 19. April in der Binger Straße zu sehen sein wird. Die Farbe soll ein bewusster Kontrastpunkt zum AfD-Plakat sein. (Foto: Yannick Rehfuss )

„Wir sind als Grüne in Vorleistung gegangen“, bestätigt sie. Die Mietkosten für das Plakat betragen knapp 3000 Euro. Vom 19. April bis zum 10. Juni und damit bis zum Ende der Europawahlen wird die Botschaft zu lesen sein. Die Werbefläche ist fest gemietet, ein Überbieten ist nicht möglich. Allerdings vermietet die Werbefirma auch andere Werbeflächen in Sigmaringen, unter anderem auch die Rückseite der gemieteten Werbefläche. Diese wird bislang noch nicht genutzt.

Wir wollen uns vor der AfD nicht vorsagen lassen, wo wir Plakate aufzuhängen haben. Robin Mesarosch, Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter der SPD

Bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus im Januar beteiligte sich ein breites Bündnis. Auch die Kreisverbände der CDU, der SPD und der Freien Wähler solidarisierten sich. Robin Mesarosch, Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter der SPD, war damals maßgeblich beteiligt. Seine Partei stehe hinter dem Ziel der Aktion.

Die aktuelle Werbung wird nur noch kurze Zeit zu lesen sein. (Foto: Yannick Rehfuss )

Die Plakataktion hält er aber dennoch für den falschen Weg. „Wir wollen uns von der AfD nicht vorsagen lassen, wo wir Plakate aufzuhängen haben“, sagt Mesarosch auf Anfrage. Auch die Freien Wähler und die CDU beteiligen sich nicht. Die einzige Partei, die die Grünen bei der Aktion unterstützt, ist die FDP.

Die restlichen Unterstützer sind vor allem Vereine und Verbände. Unter anderem sind die Kreisverbände von Fridays for Future, Verdi, IG Metall und Caritas mit von der Partie. Auch die Naturschutzbünde BUND und Nabu sowie das Haus Nazareth beteiligen sich.