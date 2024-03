Countdown zur 72-Stunden-Aktion startet

In einem Monat, vom 18. bis zum 21. April, findet zum dritten Mal die bundesweite 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Jugendverbände statt. Tausende Gruppen setzen dann ein soziales Projekt in ihrer Nähe um. Im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch werden rund 600 junge Menschen in 18 Projekten dabei sein, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

„Junge Menschen wollen und können Gesellschaft mitgestalten. Das erleben wir in der kirchlichen Jugendarbeit das ganze Jahr über. Bei der 72-Stunden-Aktion geht es jetzt darum, das Engagement junger Menschen sichtbar und gleichzeitig die Welt vor Ort ein kleines bisschen besser zu machen“, erklärt Jugendreferent Simon Bäurer, der im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch die Aktion gemeinsam mit seinem Koordinierungskreis organisiert. In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Engagierten in den 20 Koordinierungskreisen der Erzdiözese Freiburg geeignete soziale, ökologische oder politische Projekte für die Aktionsgruppen gesucht. Jetzt gehe es darum, die Planungen abzuschließen, damit pünktlich zum Aktionsstart in einem Monat alles bereit ist, heißt es weiter.

Einen Überblick über Aktionsgruppen in der Erzdiözese Freiburg gibt es unter www.bdkj-freiburg.de/72hilfe. Dort können Interessierte auch nachlesen, welche Projekte bereits feststehen und welche Unterstützung die Gruppen brauchen.

In der Erzdiözese Freiburg wird die Aktion vom BDKJ gemeinsam mit den katholischen Jugendbüros organisiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Schirmherrschaft für Baden-Württemberg übernommen. SWR3 wird das Großprojekt als Aktionsradio begleiten.

Gefördert wird die Aktion vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Bischofskonferenz. Weitere Unterstützer sind Misereor, das Bonifatiuswerk und das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘. Für Baden-Württemberg haben das Ministerium für Soziales und Integration, der Sparkassenverband, die Aktion Hoffnung, der Europa-Park sowie die beiden Diözesan-Caritasverbände ihre Unterstützung zugesagt.

Der BDKJ ist der Zusammenschluss von 17 katholischen Kinder- und Jugendverbänden mit deutschlandweit insgesamt 660.000 Mitgliedern. Weitere Infos unter www.72stunden.de.