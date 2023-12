Computer-Stammtisch mit Heinz Kraus

Voll gepackt mit Insider-Tipps rund um die aktuellen Windows-Versionen 10 (22H2) und 11 (23H2) hat Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus zum Jahresabschluss seinen nächsten Computer-Stammtisch am Freitag, 8. Dezember, von 9.30 bis 11.45 Uhr im Vereinsheim des TSV Aach-Linz angessetzt.

Kraus wird zeigen, wie es mit dem auslaufenden Windows 10 weitergeht, das soll nun doch noch einige Highlights aus Windows 11 abbekommen, zum Beispiel den CoPiloten für die künstliche Intelligenz (KI). Außerdem will Microsoft sogar prüfen ober das Support-Ende vom 14. Oktober 2025 verlängert wird, wie es in der Stammtisch-Ankündigung heißt. Andererseits erhielt Windows 11 mit dem Herbstupdate 23H2 viele Verbesserungen. Welche davon brauchbar und nützlich oder in Bezug auf die Privatsphäre kritisch zu betrachten sind, wird Kraus erläutern.

Per Hausaufgabe bittet Kraus seine Senioren, vorab die Betriebszeit ihrer Rechner ermitteln, denn darüber hat er schon mehrfach festgestellt, dass Rechner zwar heruntergefahren, aber nicht neu gestartet werden, das bedeutet, dass der nächste Neustart gar kein Neustart ist, sondern dass der Rechner über mehrere Tage (in einem Fall 43 Tage) im Dauerbetrieb lief. Zu prüfen sei also: 1. Rechtsklick in die Taskleiste, 2. Linksklick auf Taskmanager, 3. Links oder oben auf Leistung klicken und 4. unterhalb der Grafik die Betriebszeit ablesen. Liegt die über einem Tag, der Rechner aber am Tag zuvor „heruntergefahren“ wurde, dann sollte man die Schnellstart-Option deaktivieren , verrät Kraus.

Abschließend zeigt Kraus noch circa 50 Tastenkombinationen, mit der Windows leicht und schnell bedient werden kann

Weitere Infos bei Heinz Kraus unter Telefon 07570/1358 oder per E-Mail an