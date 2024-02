Comedy aus Oberschwaben in der Festhalle in Laiz

Der Landfrauenverband Biberach-Sigmaringen Sprengel Sigmaringen lädt zu einem lustigen Abend in die Turn und Festhalle in Laiz am Samstag, 24. Februar, ein. Michel, Schorsch, Eddi und Alwin sind laut Ankündigung vier gestandene Männer, die den harten Kern der Saubachkome.de bilden und aus der schwäbischen Sketch- und Musikcomedy nicht mehr weg zu denken sind. Die Komödianten vom Saubach richten den Blick auf Eigenarten ihrer Mitschwaben. Dabei kommen dann Sketche und Lieder heraus, mit viel Sinn fürs Detail vom schwäbischen Leben handeln. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. An der Abendkasse kosten die Karten 22 Euro im Vorverkauf bei der Landesbank Laiz, der Volksbank Sigmaringen und im Gasthaus Hasen 19 Euro.