Claudia Ostertag ist die neue Direktorin des Staatlichen Schulamts in Albstadt. Daniel Hager-Mann, Ministerialdirektor im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, hat sie mit Wirkung vom 1. Januar 2024 ernannt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen in einer Pressemitteilung mit.

Ostertag folgt damit auf Liane Schneider, die im September überraschend verstarb. Ihre Laufbahn begann Ostertag als Lehrerin nach der Ablegung des Staatsexamens im September 1994 an der Sternbergschule in Gomadingen im Kreis Reutlingen. Von 2004 bis 2012 leitete sie die Lautertalschule in Münsingen.

Als Schulrätin am Staatlichen Schulamt Böblingen leitete Ostertag von 2012 bis 2017 den Fachbereich Grundschule. Von 2017 bis 2020 war Ostertag Referentin am Regierungspräsidium Tübingen. Neben vielfältigen Aufgaben in der Begleitung der Grund-, Werkreal-, Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen qualifizierte sie sich besonders als Moderatorin für das Wissensmanagement „Expert Debriefing“, heißt es in der Mitteilung.