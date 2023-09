Der Circus Manuel Weisheit kommt für ein Sondergastspiel vom 28. September bis 1. Oktober mit einer neuen zweistündigen Show nach Sigmaringen auf den Festplatz an der Stadthalle, heißt es in einer Pressemeldung.

Artistenfamilie in achter Generation

Artistisch wird einiges geboten: Die Gebrüder Weisheit, inzwischen die achte Generation der traditionsreichen Artistenfamilie, zeigen kraftvolle Artistik an den römischen Ringen und beeindrucken mit ihrer mehrfach preisgekrönten Handstandartistik.

Janette Weisheit begeistert an den Seidentüchern sowie auf dem gespannten Silberdraht. Jaqueline Quaiser aus Wien fasziniert mit einer rasant choreografierten Hula-Hoop-Show. Für die spektakulären Luftdarbietungen hoch unter der Zeltkuppel in fast 8 Metern Höhe zeigt sich Janette Weisheit mit ihrer ungesicherten Kür an den Seidentüchern, sowie die Nachwuchsartistin Mary-Ann am Ringtrapez verantwortlich.

Tierfreunde kommen ebenso auf ihre Kosten: Tiertrainer Dominik Weisheit präsentiert edle Pferde, vorwitzige Ponys und seine Kamelkarawane. Außerdem überrascht er das Publikum mit besonders kleinen Vierbeinern: seinen Hunde Loui & Nala. Aber was wäre ein Zirkus ohne Clown? Träumen mit geöffneten Augen oder lachen wie zu Kindertagen liegen hier ganz nahe zusammen.

Platz für etwa 400 Zuschauer

Zum Team um Circusdirektor Manuel Weisheit gehören rund 30 Personen, welche normalerweise von Februar bis November auf Tournee sind. Coronabedingt musste 2020 und 2021 die Tournee stark verkürzt werden, doch auch wenn hierdurch enorme finanzielle Probleme entstanden sind, ist sich Manuel Weisheit sicher, die Krise überstehen zu können.

Gespielt wird in einem modernen, erst sechs Jahre alten Palastzelt mit Platz für rund 400 Zuschauer, denen durch eine besondere Art der Zeltkonstruktion von fast allen Plätzen aus eine uneingeschränkte Sicht auf die Manege geboten wird. Im Circus Manuel Weisheit sind momentan zwei Pferde, fünf Ponys, drei Lamas, fünf Ziegen, ein Kamel und ein Dromedar mit auf Tournee.

Die Tiere werden nach den vom Landwirtschaftsministerium festgesetzten „Leitlinien zur Haltung von Circustieren“ gehalten deren Einhaltung an jedem Gastspielort unangemeldet von den jeweiligen Veterinärämtern vor Ort kontrolliert wird, heißt es in einer Pressemeldung. Alle Interessierten sind eingeladen, sich auch außerhalb der Vorstellungszeiten jederzeit selbst ein eigenes Bild von der Unterbringung der Tiere zu machen, die im vergangenen Winter erneut erweiterten und modernisierten Stallungen sind ganztägig frei zugänglich.

Kleiner Tierbestand und große Auslauffläche

„Wir haben nichts zu verbergen“, ist sich Egbert Reich, Tierschutzbeauftragter des Circus, sicher: „jeder soll sehen, dass es unseren Tieren gut geht!“.

Wir haben so die Möglichkeit, jedem einzelnen Tier individuell gerecht zu werden und den Tieren auch auf kleineren Gastspielplätzen große Auslaufflächen zu bieten. Manuel Weisheit

Der verhältnismäßig kleine Tierbestand der Familie Weisheit ist einfach erklärt: „Wir haben so die Möglichkeit, jedem einzelnen Tier individuell gerecht zu werden und den Tieren auch auf kleineren Gastspielplätzen große Auslaufflächen zu bieten“, sagt Manuel Weisheit.

Die Vorstellungen sind am Donnerstag, 28. September, um 17 Uhr, am Freitag, 29. September, um 17 Uhr, am Samstag, 30. September, um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr. Am Donnerstag ist zudem Familientag, hier zahlen Erwachsene nur die Kinderpreise. Am Kindertag am Freitag bezahlen Kinder nur 5 Euro auf allen Plätzen und am Samstag um 19 Uhr kostet die Vorstellung nur 10 Euro auf allen Plätzen.

Eine Ticketreservierung ist möglich unter 0176/62733401.