Zum 1. Januar 2024 übernimmt die Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie, Miriam Stengel, die Position der Chefärztin der Medizinischen Klinik am SRH-Klinikum Sigmaringen. Sie arbeitet aktuell als Leiterin der Zentralen Notaufnahme und leitende Oberärztin der Inneren Medizin in der Helios Klinik Rottweil. Zusätzlich hat sie dort die Funktion der Ärztlichen Direktorin inne.

Der Bereich wird bis zu ihrem Eintritt interimsweise von Alfons Fleig und Martin Mauch geleitet. Der bisherige Leiter der Inneren Medizin und langjährige Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Georg von Boyen, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Warum der bisherige Chefarzt ausscheidet

Auf Nachfrage teilt Pressesprecherin Sandra Müller mit: Aufgrund einer Erkrankung habe Georg von Boyen das Arbeitsverhältnis am SRH-Klinikum Sigmaringen im gegenseitigen Einverständnis im März 2023 beendet und sich für eine Neuorientierung entschieden. Von Boyen selbst war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Über die Nachfolgerin lässt Geschäftsführer Jan-Ove Faust mitteilen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Miriam Stengel eine hoch qualifizierte und engagierte Ärztin für diese Position gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihr können wir den Fachbereich konsequent weiterentwickeln“

Chefärztin stammt aus Berlin

Die 42-jährige gebürtige Berlinerin absolvierte 2006 das Studium der Humanmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wenige Zeit nach der Approbation als Ärztin und der Promotion an der Charité Berlin im Dezember 2006 folgte ein dreijähriger Forschungsaufenthalt an der University of California in Los Angeles/USA.

Als Chefarzt ausgeschieden: Georg von Boyen. (Foto: SRH-Klinik Sigmaringen )

Danach arbeitete Stengel im Martin-Luther-Krankenhaus Berlin als Studienkoordinatorin und Assistenzärztin. Im April 2015 folgte die Habilitation sowie im September 2016 der Facharzttitel für Innere Medizin.

Mutter von drei Kindern

In Süddeutschland hat Stengel eine neue Heimat gefunden und arbeitet seit Februar 2018 als Oberärztin in der Klinik für Innere Medizin an der Helios Klinik Rottweil. Nicht ganz ein Jahr später stieg sie auf zur leitenden Oberärztin und übernahm im August 2019 zudem das Amt der stellvertretenden Ärztlichen Direktorin. Drei Monate später wurde sie zur Ärztlichen Direktorin ernannt.

Es folgten der Master of Health Business Administration im Dezember 2019, die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin im Dezember 2020, die Zusatzbezeichnung Geriatrie im Februar 2021 und die Verleihung des DGVS Zertifikat Neurogastroenterologie im März 2021. Miriam Stengel ist verheiratet und hat drei Töchter.