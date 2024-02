Seit dreieinhalb Wochen nimmt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß in einem Kloster in Jerusalem eine Auszeit. Wie sein Berliner Büro auf Anfrage bestätigt, ist der Politiker aus diesem Grund krankgeschrieben.

Auf ärztliche Empfehlung habe sich Bareiß entschieden, erstmalig eine zeitlich befristete Auszeit zu nehmen, teilt ein Mitarbeiter des Abgeordneten mit. Bareiß befindet sich seit dem 8. Januar in Jerusalem. Nach sechs bis acht Wochen will er zurückkehren und seine Arbeit Ende Februar wieder aufnehmen.

Er habe Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und alle eingebundenen Stellen informiert und eine ordnungsgemäße ärztliche Krankschreibung vorgelegt, lässt Bareiß mitteilen. Nach Angaben des Bundestags muss ein Abgeordneter keinen Nachweis vorlegen, wenn er erkrankt sei. Da die Ausübung des Mandats nach Artikel 38 des Grundgesetzes frei und geschützt sei, bestehe keine Pflicht zur Krankmeldung, führt die Pressestelle des Bundestags aus.

Die monatliche Bezüge laufen weiter

Für die Bezüge von Abgeordneten bedeutet dies, dass sie im Falle einer Krankheit wie im Fall Bareiß weiterbezahlt werden. Die monatliche Entschädigung von Mandatsträgern liegt aktuell bei rund 10.600 Euro. Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von monatlich rund 5000 Euro, die unter anderem für den Unterhalt von Büros im Wahlkreis und die Zweitwohnung in Berlin bezahlt wird.

Der Bundestag macht auf unsere Anfrage deutlich, dass die Kostenpauschale gekürzt wird, wenn ein Abgeordneter nicht an den Sitzungen des Bundestags teilnimmt. Pro verpasstem Sitzungstag werden einem Parlamentarier laut dem Abgeordnetengesetz 100 Euro abgezogen. Im Falle einer Krankmeldung, was für Bareiß zutrifft, verringert sich der Kürzungsbetrag auf 20 Euro pro verpasstem Sitzungstag.

Wie Bareiß seine Auszeit begründet

Der 48 Jahre alte CDU-Politiker hatte seine Auszeit in einem offenen Brief mit der Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie und in seiner Zeit als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, die ihn an die Grenzen der physischen Belastbarkeit gebracht habe, begründet.

Politiker muss einstecken, teilt aber auch aus

„Hinzu kam, dass ich in einer organisierten Kampagne heftig attackiert und angefeindet wurde.“ Das habe ihn und seine Familie verwundet und tiefe Narben hinterlassen. „Ich konnte mir bis dahin nicht vorstellen, dass man in einem solchen Ausmaß zum Ziel der Verachtung, des Hasses und der Geringschätzung werden kann“, schrieb Bareiß in seinem Brief. Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2021 ist er in den Mittelpunkt einer Kampagne geraten. Damals wollte der Verein Campact die Wiederwahl von Bareiß verhindern, indem er ihn als „Klimakiller“ stigmatisierte.

Auf der anderen Seite teilt Bareiß, seit er im Oppositionslager angesiedelt ist, in Richtung Ampelregierung mit markigen Worten und deftigen Beiträgen über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) aus. Nicht nur bei der Auseinandersetzung um die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie klangen seine Beiträge populistisch.

Der Abgeordnete deutete in seinem Brief an, dass er sich in der Dormitio-Abtei über seine politische Zukunft Gedanken machen möchte. Bareiß will für sich herausfinden, was ihm wichtig ist und wohin er künftig gehen möchte.