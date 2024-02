CDU-Neujahrsempfang im Zeichen aktueller Politik

Für den CDU Kreisverband beginnt das politische Jahr stets mit einem Neujahrsempfang, zu dem der CDU-Kreisvorsitzende Burger auch in diesem Jahr über 100 Gäste in der Alten Schule in Sigmaringen begrüßen konnte. Als Hauptredner war der Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben Wolfgang Heine anwesend, wie aus dem Bericht des Kreisverbandes hervorgeht.

Aus aktuellen Anlass habe auch der Kreisobmann des Bauernverbandes Biberach-Sigmaringen Karl Endriß einige Worte an die Gäste gerichtet und erklärte, warum die Bauern auf die Straße gehen.

Burger betonte in seiner Begrüßung, der CDU-Neujahrsempfang sei vor allem all denen gewidmet, die mehr tun und sich mehr engagieren als andere. Diese Menschen würden Mut machen, so Burger, nicht die Hoffnung in die Zukunft zu verlieren. Die Menschen im Land machten sich zurecht Sorgen um ihre Zukunft, um ihren Arbeitsplatz, um ihren Wohlstand - „Sorgen, die uns jahrelang nicht gedrückt haben.“ Deutschland drohe weltweit ins Hintertreffen zu geraten und die Gesellschaft werde mit Bürokratie überschwemmt. Die Menschen seien unzufrieden mit der Politik und es seien nicht nur die Bauern, die Sorgen haben und auch großen Unmut verspüren.

Burger betonte, die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus wie zuletzt in Sigmaringen seien wichtige Zeichen und er sei jedem dankbar, der sich gegen Extremismus von rechts und links, vor allem aber auch gegen den wachsenden Antisemitismus im Land einbringe und aufstehe. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, in der politischen Mitte die Sorgen und Nöte ernst zu nehmen - und die Probleme auch zu lösen. Allein eine bessere Kommunikation sei hier nicht ausreichend. „Da braucht es schon eine bessere Politik“, so Burger.

Mit Blick auf die Kommunalwahl ermutigte der Landtagsabgeordnete, sich für die Kommunalparlamente aufstellen zu lassen. Gerade in der Kommune werde Politik greifbar.

Kreisobmann Karl Endriß betonte, die einseitigen Kürzungspläne zu Lasten der Landwirtschaft hätten zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt und seien zudem von der ganzen Breite der ländlichen Gesellschaft mitgetragen worden. „Der große Zuspruch, den wir erfahren haben, zeigt, dass es hier um mehr geht als nur die Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge oder den Agrardiesel“, so Karl Endriß. „Wir Bauern sind überzeugte Demokraten und stehen auch für diese Werte ein.“ Es brauche aber auch eine Politik, die Vorschläge aus der Praxis aufgreife und diese zum Vorteil der Bürger wieder in die Gesetzgebung mit einfließen lasse.

Wolfgang Heine erläuterte in seinem Vortrag den schwierigen Weg, mit dem Teilregionalplan Energie für die dezentrale Energieversorgung Räume zu suchen und Gebiete zu finden. Für das EEG-Ausbauziel 2030 sei ein enormer Zubau an Photovoltaik wie auch von Wind-an-Land-Zubau notwendig.

Der Regionalverband habe sich daher auf die Suche nach Vorranggebieten gemacht, um Windenergiegebiete auf regionaler Ebene zu sichern. Dabei habe man einerseits die Windhöffigkeit andererseits erhebliche Konflikte wie Naturschutzgebiete und bebaute Flächen betrachten müssen. Gerade der Artenschutz sei ein erhebliches Konfliktkriterium. Allein aufgrund dieser Kriterien seien 89 Prozent der Flächen aus der Untersuchung herausgefallen. „Ich denke, unsere Zuhörer haben bei ihrem Vortrag den Eindruck gewonnen, dass Sie der Richtige für die Interessenabwägung sind“, bedankte sich Klaus Burger beim Referenten. „Wir haben heute Abend viel von Ihnen gelernt“, so Burger abschließend.