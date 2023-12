Zu unserem Artikel „Wut und Hass: Grüne Politiker aus dem Kreis beleidigt und angefeindet“ äußert sich der Sigmaringer CDU-Stadtverband. Die Vorsitzende Sabine Maier blickt auf die vergangene Bundestagswahl zurück und kommt zu der Folgerung, dass die Grünen damals weniger „wehleidig“ gewesen seien.

„Kaum zwei Jahre in Regierungsverantwortung, schon spüren auch Grüne Lokalpolitiker, die sonst eher von Sympathie - gerade auch in den Medien - getragen wurden, dass ihnen der Wind etwas rauer um die Nase bläst“, schreibt Sabine Maier in ihrer E-Mail.

Attacke vor der Bundestagswahl

Im zurückliegenden Bundestagswahlkampf 2021 seien die örtlichen Akteure nicht so wehleidig gewesen, als sie es nicht geschafft haben, sich von der Kampagne gegen den Bundestagskandidaten der CDU zu distanzieren. Thomas Bareiß sei auf Schritt und Tritt von einem Fotografen verfolgt und dessen Veranstaltungen von sogenannten „Aktivisten“, denen auch der heutige Grüne Kreisvorsitzende Mathis Hoheisel angehörte, massiv gestört wurden, so Maier weiter.

Als Beispiel nennt sie eine Diskussionsveranstaltung mit dem früheren hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier auf der Donaubühne in Sigmaringen, wo es Anfeindungen gegeben habe.

CDU hätte Blick über den Tellerrand erwartet

In unserem Artikel vom 11. Dezember schilderten vier Vertreter der Grünen über Beobachtungen und Erlebnisse zu aktuellen Anfeindungen. Dazu bemerkt die CDU-Vorsitzende: „Warum lediglich kommunale Größen der Grünen zu dem Thema gehört wurden, bleibt das Geheimnis von Frau Keiper und Herrn Rehfuß.“ Bei den Genannten handelt es sich um Redaktionsmitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“. Maier hätte sich einen Blick über den Tellerrand der Grünen hinaus erwartet.

Gerade die Grünen hier als besondere Opfer zu inszenieren, mutet verstörend an. Sabine Maier

„16 Jahre lang mussten sich auch CDU-Kommunalpolitiker das Regierungshandeln auf Bundesebene zurechnen lassen und wurden dafür ebenfalls nicht nur mit Dankbarkeit bedacht“, so ihre Einschätzung. Wer sich politisch betätige und dabei zu einer Partei bekenne, der werde häufig angefeindet.

„Gerade die Grünen hier als besondere Opfer zu inszenieren, mutet verstörend an“, schreibt Maier. Dies habe zumindest Johannes F. Kretschmann erkannt, „dem ich für seine Klarstellung sehr dankbar bin“.