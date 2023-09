CCR-Coverband in Jungingen

Im Gasthaus zur Traube gibt es in Jungnau am Samstag, 30. September, ab 20 Uhr ein besonderes Musikerlebnis: die wohl beste CCR-Tribute-Band Deutschlands erweckt den Sound der 60er und 70er Jahre zu neuem Leben. „Willy and the poor Boys“ spielen die großartige Musik der legendären amerikanischen Band Creedence Clearwater Revival. Mit Welthits wie Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Bad Moon Rising, Suzie Q oder Hey Tonight in einem kompakten Sound, mit markanten Gitarren und vor allem mit einer herausragenden, charismatischen Leadstimme begeistern sie ihr Publikum.

Die Tickets für die Veranstaltung kosten 13 Euro und können unter 07577/92053 bestellt werden.