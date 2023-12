Antonia Werz ist Mutter, ihr zweijähriger Sohn Lorenz nimmt gerade ihr Leben ein, denn die 37-Jährige ist in Elternzeit. Im Januar kommt ihr nächstes Kind zu Welt.

Doch in ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit der dem traurigen Aspekt der Schwangerschaft: Sie fotografiert ehrenamtlich in der Region Sternenkinder, also Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Das hängt auch mit eigenen Erfahrungen zusammen.

Eigene Erfahrungen gemacht

Werz ist seit ihrer Weltreise vor zehn Jahren nebenberufliche Fotografin. Sie hat zuerst Landschaften festgehalten, bevor sie mit Porträts begonnen hat. Inzwischen hat sie in ihrem Haus in Langenenslingen ein eigenes kleines Studio. Auf einer Messe in Stuttgart vor fünf Jahren hat sie sich mit Kollegen ausgetauscht und so vom Verein „Dein Sternenkind“ erfahren.

Außerdem kann ich mich hinter der Kamera verstecken. Antonia Werz

Sie teilt das Schicksal der Eltern: Zwei Fehlgeburten hat Werz selbst erlitten, eine davon während ihrer Zeit als Sternenkindfotografin. „Es erfüllt mich“, sagt sie, denn die Tätigkeit habe ihr nicht nur geholfen, ihre eigenen Erlebnisse zu verarbeiten, sondern ermögliche ihr auch, andere dabei zu unterstützen. „Außerdem kann ich mich hinter der Kamera verstecken“, sagt sie mit einem milden Lächeln.

Schnelle Reaktion wichtig

Wenn ein Baby stirbt oder tot auf die Welt kommt, muss es schnell gehen, sagt Werz, denn das Kind verforme sich schnell und soll auf schöne Art in Erinnerung bleiben. Die meisten der Kinder, die sie fotografiert hat, waren erst um die 20 Wochen alt, als sie tot auf die Welt gekommen sind.

Damit die Organisation der Fotografen zügig funktioniert, gibt es eine Notfallnummer, die angerufen wird. Es folgt ein Alarm, nach dem die Fotografen in einer Region koordinieren, wer ausrückt und fotografieren wird.

Derzeit darf sie nicht fotografieren

Werz sei, wie sie sagt, lange die einzige im Kreis Sigmaringen tätige Sternenkindfotografin gewesen, doch inzwischen gebe es mehrere. Das ist auch gut, denn derzeit darf sie nicht fotografieren - sobald eine Frau sichtbar schwanger ist, sei das für die trauernden Eltern ein zu schmerzhafter Anblick.

Elf Sternenkinder hat Werz bereits auf einem Foto festgehalten, meist ohne die Eltern. „Die Mütter sind nach der Geburt oft noch fertig. Meistens habe ich mit der Hebamme oder der Krankenschwester zu tun“, sagt sie.

Die Kinder werden in speziell genähte Decken gelegt und bekommen einen kleinen Engel, den sie mit ins Grab nehmen. Einen identischen Engel, berichtet Werz, erhalten die Eltern als Erinnerung. Ihnen steht frei, ob sie ein Foto ihres Babys haben wollen.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet hier.