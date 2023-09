Cäcilie Kowald präsentiert Debütroman

Im Rahmen der Literatur–Reihe „Sigmaringen liest“ wird die Karlsruher Autorin Cäcilie Kowald am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr in den Ateliers im Alten Schlachthof aus ihrem Romandebüt „Menschenkette“ lesen. Der Roman erzählt die Geschichte von Oliver, Marlene, Ulrike, Wilfried, Franzi und Ines, die 1983 gemeinsam mit mehreren Hunderttausend Menschen gegen die geplante Stationierung von Atomraketen demonstrieren. Der Ticketpreis beträgt regulär zehn Euro und acht Euro ermäßigt. Karten gibt es beim Veranstalter (Telefon 07571/3333 / Mail [email protected]) und über den zentralen Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen (Telefon 07571/52296).