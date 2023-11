Bürkle und Burger bleiben Mitglieder im CDU-Landesvorstand

Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle bleibt stellvertretende Landesvorsitzende der baden-württembergischen CDU. Auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende in Reutlingen ist aus dem Kreis Sigmaringen auch der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Klaus Burger erneut als Beisitzer in den CDU-Landesvorstand gewählt geworden, wie einer CDU-Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Mit acht Delegierten war die Sigmaringer Kreis-CDU beim Landesparteitag vor Ort, bei dem Manuel Hagel zum neuen Landesvorsitzenden gewählt wurde. „Ich freue mich über meine Wahl und darüber, dass ich auch in den kommenden zwei Jahren nun mit dem neuen Landesvorsitzenden Manuel Hagel die Zukunft der CDU Baden-Württemberg weiter mitgestalten darf“, sagte der Kreisvorsitzende Klaus Burger nach seiner Bestätigung als Beisitzer für eine nächste Amstzeit. Er sei stolz, dass die CDU in Reutlingen den Generationenwechsel gut und einvernehmlich hinbekommen habe. „Ich freue mich, dass auch viele junge Leute neu in das Gremium gewählt wurden.“