Eine Bürgerinitiative ist auf Anhänger angewiesen, sonst fehlt die Schlagkraft. Verständlich ist, dass sich die Initiative wenige Tage vor dem Besuch der Justizministerin austauscht, ihre Kräfte bündelt, um sich auf diesen Abend einzustimmen.

Argument überzeugt nicht

Doch warum unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit? Unsere Mitarbeiterin wird am Freitagabend des Raumes verwiesen. Das Argument dahinter, die Besucher könnten nicht mehr frei sprechen, wenn die SZ berichtet, hat nur wenig Schlagkraft, denn wer namentlich nicht genannt werden möchte, kann das rückmelden.

Unsere Aufgabe ist nicht das Denunzieren, sondern die breite Öffentlichkeit zu informieren. Das ist unmöglich, wenn wir nicht dabei sein dürfen.

Besonders kritisch ist, wer das verkündet hat: Dahinter steckt Stadträtin Stefanie Ullrich-Colaiacomo, einer der Köpfe der Bürgerinitiative. Eine Stadträtin, die gewählt ist, um alle Bürger zu vertreten, am Ende jedoch die Mehrheit ausschließt, weil nur Anwesende ungefiltert erfahren, was besprochen wird.

Stadträte wissen über demokratische Grundsätze Bescheid

Eine Stadträtin, die aufgrund ihrer Position über die Grundsätze der Demokratie Bescheid wissen sollte ‐ und zu der gehört zwingend die freie Presse. Kritisch ist aber auch, dass andere Stadträte anwesend waren und die Entscheidung der Bürgerinitiative toleriert haben.

Deshalb an dieser Stelle noch einmal deutlich: Trotz schwieriger, emotionsgeladener Themen wie Migration leben wir auch in Sigmaringen noch immer in einer Demokratie. Beim nächsten Mal sollte dieser Grundsatz wieder ganz oben stehen.