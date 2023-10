Bürger treffen sich und wollen über die Situation rund um Flüchtlinge in Sigmaringen sprechen. Die Mitarbeiterin der SZ geht auch hin, muss aber wieder gehen. Wie die Bürgerinitiative begründet, sollen die Anwesenden frei sprechen können, ohne ihre Beiträge am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen. Schwäbische.de hat daraufhin berichtet und die Entscheidung kritisiert.

Jetzt äußern sich Leser und nehmen Stellung. Ein Überblick:

Die Leute können ihren Frust, Ärger, Sorgen etc. offen darlegen, ohne gleich in eine bestimmte Richtung abgestempelt zu werden. Michael Kiener

Michael Kiener aus Gammertingen: „Das kann ich gut verstehen und ich würde es auch nicht anders händeln (ohne Presse).

Die Leute können hierbei ihren Frust, Ärger, Sorgen etc. offen darlegen, ohne gleich in eine bestimmte Richtung abgestempelt zu werden. Nebenbei sind die Personenzahl in der LEA für Sigmaringen ohne Wenn und Aber einfach zu viel.“

Ja, auch das nennt sich Demokratie. Gerhard Wohlhüter

Gerhard Wohlhüter aus Sigmaringen: „Die Demokratie wurde von den Vertretern der Bürgerinitiative nicht vergessen. Die Überschrift des Kommentars ist eine nicht haltbare Unterstellung.

Auch in einer Demokratie muss es möglich sein, dass, wie in diesem Fall, ein Austausch mit interessierten Bürgern und die weitere Positionierung der Bürgerinitiative in dem Thema ohne Teilnahme der Presse erfolgen kann. Ja, auch das nennt sich Demokratie.“

Ein Angriff auf die Pressefreiheit ist ein Angriff auf die Demokratie. Rudolf Christian

Rudolf Christian aus Sigmaringen: „Beim Lesen des Artikels war ich nahe einer Schockstarre. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass in Deutschland die Pressefreiheit infrage gestellt wird und Reporterinnen an der Arbeit gehindert werden.

Man braucht nicht studiert zu haben, um zu wissen, dass die Pressefreiheit einen sehr hohen Stellenwert hat. Ein Angriff auf die Pressefreiheit ist ein Angriff auf die Demokratie. Gerade eine freie Presse, die ungehindert berichten kann und darf, unterscheidet uns von Diktaturen beziehungsweise von Staaten wie Ungarn, Polen und andere, die nur scheinbar demokratisch sind.

Besonders unverständlich ist, – wie dem Artikel zu entnehmen ist – dass mehrere Gemeinderäte im Raum waren und sich mit dem Vorgehen solidarisch zeigten. Den Hinweis an die Reporterin, „Sie dürfen selbstverständlich an der Veranstaltung teilnehmen – nicht davon in der Zeitung berichten“, finde ich besonders schlimm. Das kommt ja fast einer Zensur gleich.

Gemeinderäte sind zur Einhaltung der demokratischen, freiheitlichen Grundordnung verpflichtet. Die Verteidigung des Grundgesetzes beziehungsweise der einzelnen Artikel ist die Aufgabe von jedem aufrichtigen Demokraten. Zudem ist ein „aussperren“ der Presse sehr kontraproduktiv. Wie soll die Bevölkerung von den – sicherlich berechtigten Problemen – erfahren, wenn die Presse nicht berichten darf. So kann leicht der Eindruck entstehen, dass sich die Bürgerinitiative auf Abwegen befindet. Dass etwas verschleiert werden soll. Es kann dann leicht vorkommen, dass sich Mitglieder der Landesregierung in Sigmaringen nicht mehr so oft sehen lassen.

Wer will sich schon mit Leuten umgeben, welche die freiheitlich, demokratische Grundordnung nicht so genau nehmen und einer freien Presse vorschreiben, wann sie berichten darf.“

In Deutschland muss niemand fürchten, für seine Meinung in den Knast zu wandern. Robin Mesarosch

SPD-Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch aus Laiz: Am Freitag flog eine Journalistin aus dem öffentlichen Treffen der Bürgerinitiative ,Gemeinsam für Sigmaringen'. Der Grund: weil sie Journalistin war und ihren Job machen wollte. Mir macht das Sorgen.

Wer in diesem Land etwas anders haben möchte, muss das in und mit der Öffentlichkeit klären. Ob es um Geflüchtete geht wie in diesem Fall oder um etwas anderes. Das ist die Idee von Demokratie. Dabei spielt der Journalismus eine Schlüsselrolle. Denn es können nicht immer alle Leute überall dabei sein. Auch kennt sich nicht jeder bei jedem Thema aus. Da sind wir auf Journalistinnen und Journalisten angewiesen, die für uns berichten und Dinge einordnen. Wirft man die Presse raus, stößt man an der Stelle nicht nur den Medienleuten vor den Kopf, sondern vor allem der Öffentlichkeit, die auf die Presse angewiesen ist.

Klar, wenn sich der Kreisvorstand meiner Partei trifft, laden wir auch keine Presse ein. Und auch nicht die Öffentlichkeit. Wenn man aber schon die Öffentlichkeit einlädt und dann einen Teil der Öffentlichkeit in Form der Presse wieder rauswirft, wirft das Fragen auf. Will man Lösungen finden? Oder will man ungestört ,einen raushauen'? Ich weiß die Antwort nicht. Und hier schadet sich die Bürgerinitiative aus meiner Sicht selbst, weil sie durch die Aktion unklar lässt, ob es nicht auch Zweiteres sein könnte.

Die Verantwortlichen führen an, ohne Presse würden sich mehr Leute beteiligen. Das stimmt wahrscheinlich. Trotzdem halte ich die Entscheidung für falsch, weil ich es für falsch halte, dass wir unsere Meinungen verstecken. In Deutschland muss niemand fürchten, für seine Meinung in den Knast zu wandern.

Was bei uns passieren kann: Leute widersprechen einem. Das findet niemand angenehm. Aber scharen wir nur Gleichgesinnte um uns, verlieren wir die Fähigkeit, Lösungen mit anderen zu finden. Deshalb sollten wir gerade über Themen wie Geflüchtete und die LEA in Sigmaringen öffentlich diskutieren. Auch in der Presse. Und dafür muss sie am Tisch sitzen.