Um der Verunsicherung der Lehrer und Eltern rund um die künftige Organisation der Grundschulen zu begegnen, hat die Stadtverwaltung am Montag eine Bürgerversammlung veranstaltet. Hintergrund ist die anstehende Entscheidung des Gemeinderats nächste Woche, ob künftig beide Grundschulen an einem Standort gebündelt werden oder Bilharz- und Geschwister-Scholl-Schule erhalten bleiben.

Stadt will Gerüchten begegnen

Wie Bürgermeister Marcus Ehm eingangs sagte, haben ihn viele Gerüchte erreicht, denen die Stadtverwaltung begegnen wollte, bevor der Gemeinderat seinen Beschluss fasst. Entsprechend stellten er, der Erste Beigeordnete Manfred Storrer und die Leiterin des Amts für Familie und Bildung, Ellen Valerius, den bisherigen Prozess und die im Raum stehenden Ideen vor.

Schulen sind keine Unternehmen, wir brauchen keine Hochleistungsquadratmeter. Schulleiter Ullrich Biesel

Derzeit bevorzuge die Stadtverwaltung, beide Grundschulen an einem Standort zusammenzuführen, und das aus drei Gründen: Erstens lohne es sich nicht, die Bilharzschule zu sanieren, weshalb ein Neubau anstehe. Der könne so gestaltet werden, dass dort der Betreuungsbedarf gedeckt werden und gleichzeitig Platz für diverse Angebote zur Verfügung stehe.

Schulleiter äußern auch Kritik

Da kommt der zweite Grund ins Spiel: Ab 2026 haben Eltern ein Recht auf Ganztagsbetreuung für ihre Grundschulkinder. Die Stadt wolle möglichst viel Wahlfreiheit bieten und das abzubilden sei an einem größeren Standort einfacher als an zwei kleinen. Drittens sei in den nächsten Jahren bundesweit mit einem massiven Lehrermangel zu rechnen. Werden alle Lehrer an einem Standort beschäftigt, kann den Eltern laut Valerius mehr Flexibilität geboten werden.

Doch diese Argumentation kam bei den Anwesenden nur bedingt an. In der Fragerunde äußerten sich unter anderem die beiden Schulleiter, Ullrich Biesel von der Geschwister-Scholl-Schule und Susanne Seßler von der Bilharzschule, kritisch. Beide waren auch bei der Projektgruppe Schulentwicklung involviert, stehen aber der Richtung der Stadt skeptisch gegenüber.

Sie fürchten nicht nur größere Klassen als bisher, sondern auch die Entfremdung zwischen Lehrern und Schülern. „Schulen sind keine Unternehmen, wir brauchen keine Hochleistungsquadratmeter“, sagte Biesel. Lehrer sollten alle Grundschüler mit Namen kennen, so die Überzeugung der Schulleiter. Als Bürgermeister Ehm Biesels Vortrag unterbricht, damit dieser auf den Punkt kommt, intervenieren die Anwesenden. „Wir wollen ihn hören“, kommt mehrfach aus den Reihen der Zuschauer.

Eltern fühlen sich zu spät informiert

Auch Jörg Vettermann, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtelternbeirats, machte seinem Ärger Luft: „Ich habe das Gefühl, die Entscheidung war schon vor dem Prozess da.“ Er plädiere dafür, die Grundschullandschaft in Sigmaringen so zu erhalten, wie sie ist ‐ und bei Bedarf lieber an den Bau einer dritten Schule zu denken als an eine Zentralisierung.

Wir müssen neue Lösungen denken. Daniel Hahn

Eine Mutter fühlte sich als Elternteil zu wenig und zu spät informiert. Eine andere ermahnte den Gemeinderat, die Stimmung an diesem Abend für die Entscheidung nächste Woche mitzudenken.

Auch Daniel Hahn, stellvertretender Direktor des Haus Nazareth in Sigmaringen, äußerte sich, einerseits als Vater, andererseits in seiner Position. Ihn sorgte ebenfalls die Bindung zwischen Personal und Grundschülern. Er forderte eine „ehrliche Diskussion“, denn die Probleme auf städtischer Seite verstehe er auch, allerdings müssten neben Lehrern auch die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern ins Boot geholt werden. „Wir müssen neue Lösungen denken“, so Hahn.

Gemeinderätin nimmt öffentlich Stellung

Nachdem sich etliche Bürger geäußert hatten, stellte sich auch Gemeinderätin Melanie Hirlinger (Freie Wähler) ans Mikrofon. Sie verteidigte das Vorgehen der Stadt. Sie sieht in dem Beschlussvorschlag der Stadt eine „Entwicklungschance“ ‐ und auch die Bindung zwischen Schülern und Lehrern sei an einer großen Grundschule möglich.

Wie sich die übrigen Gemeinderäte positionieren, entscheidet sich nächste Woche am Mittwoch, 15. November, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Dann wird das Gremium entscheiden, ob die Stadt weiter in Richtung Großgrundschule denkt oder nicht.