Bürgersprechstunde beim Polizeirevier Sigmaringen

Der neue Leiter des Polizeireviers Sigmaringen, Polizeirat Daniel Reiser, bietet im Dezember erstmals eine Bürgersprechstunde auf dem Polizeirevier in Sigmaringen an. Am Dienstag, 12. Dezember, möchte er ab 13 Uhr Bürgerinnen und Bürgern aus seinem Revierbereich die Möglichkeit geben, ihre Anliegen an die Polizei im persönlichen Gespräch zu formulieren. „Wir möchten für die Bürgerschaft, für deren Sicherheit wir verantwortlich sind, ein offenes Ohr haben und im Gespräch erfahren, wo der Schuh drückt und wie wir in unserer Arbeit im Dienste der Allgemeinheit noch besser werden können“, beschreibt Reiser sein Ziel. „Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, die Rolle der Polizei transparent zu machen und ein Gefühl für unsere Arbeit zu vermitteln, um hierdurch zur Stärkung des Vertrauens in uns beizutragen“. Um Wartezeiten zu vermeiden und die Gesprächstermine ordnen zu können, wird um Anmeldung unter Telefon 07571/104-0 gebeten, die ab sofort möglich ist.