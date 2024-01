Kein Smartphone vor der fünften Klasse. Geht es nach Peter Rainer, Bürgermeister der Gemeinde Hohentengen im Landkreis Sigmaringen, sollen Eltern bei der Einschulung ihrer Kinder zukünftig eine freiwillige Verzichtserklärung abgeben. Bis zum Ende der Grundschulzeit verpflichten sie sich damit, ihren Kindern kein Smartphone zu kaufen.

Vereinsamung, Empathieverlust, Verrohung der Umgangsformen, Hass und Gewalt haben zugenommen. Peter Rainer

Auch Andrea Wetzel, Schulleiterin der einzigen Grundschule im Ort, steht hinter dem Vorstoß. Warum sie eine handyfreie Kindheit für wichtig halten, was sie mit ihrem Vorstoß bewirken wollen und wie dieser bei den Eltern bislang ankommt, erklären beide im Interview.

Herr Rainer, wie kam es zur Idee des freiwilligen Handyverzichts?

Peter Rainer: Wie digitale Medien unsere Gesellschaft verändern, treibt mich in der Tat schon länger um. Vor Kurzem habe ich von einer Kleinstadt in Irland gelesen. Dort haben sich alle Eltern darauf verständigt, ihren Kindern, bis zum Wechsel auf eine weiterführende Schule, kein Handy zu kaufen. Den Gedanken fand ich spannend.

Auf einer Infoveranstaltung unserer Grundschule, zu der mich Frau Wetzel eingeladen hatte, habe ich davon erzählt und spontan vorgeschlagen, dass wir das doch auch mal testen könnten.

Wie haben die Eltern darauf reagiert?

Peter Rainer: Ich würde mal sagen, 95 Prozent der anwesenden Eltern hätten die Verzichtserklärung sofort unterschrieben. Das bestätigt, dass wir mit unserem Vorschlag einen Nerv getroffen haben.

Ist der Verzicht wirklich freiwillig?

Peter Rainer: Ja, es geht darum, Eltern den Rücken zu stärken und Gruppenzwang zu verhindern. Viele Eltern sehen Smartphones im Kindesalter skeptisch, trauen sich aber nicht gegen den Strom zu schwimmen. Die Angst abgehängt zu werden ist groß. Dem wollen wir etwas entgegensetzen.

Je mehr Eltern mitmachen, umso leichter fällt die Entscheidung gegen ein Smartphone. Es ist ein Angebot. Verbieten kann und möchte ich überhaupt nichts.

Wovor genau möchten Sie Kinder schützen?

Peter Rainer: Wir alle merken, denke ich, dass mit Einführung der Smartphones vor rund 15 Jahren, eine stille Revolution passiert ist. Eine Flucht aus der Realität in die Digitalität hat stattgefunden. Vereinsamung, Empathieverlust, Verrohung der Umgangsformen, Hass und Gewalt haben zugenommen.

Das alles trifft Kinder während ihrer Entwicklung. Folter, Mord, Missbrauch oder Pornografisches. Schon für Erwachsene ist zum Teil schwer erträglich, was das Netz tagein, tagaus bereithält. Was erst macht das mit einem Kind, frage ich mich da?

Frau Wetzel, Sie haben als Schulleiterin täglich Umgang mit Grundschulkindern. Ab wann haben Kinder heute ein Smartphone?

Andrea Wetzel: Eine Zeit lang war es so um die dritte Klasse. Viele haben zur Kommunion das erste Handy bekommen. Zwischenzeitlich besitzen aber auch schon immer mehr Erstklässler bereits ein eigenes Smartphone.

Wie beeinflusst das aus Ihrer Sicht die Entwicklung der Kinder?

Andrea Wetzel: Die Folgen der digitalen Kindheit erleben wir jeden Tag. Erst kürzlich kam eine Drittklässlerin zu mir, die Angst hatte ermordet zu werden. Hintergrund war ein Kettenbrief, der per WhatsApp geteilt wurde. Darin hieß es: Wenn du diese Nachricht nicht teilst, passiert etwas Schlimmes.

Kinder können noch nicht unterscheiden, was echt und was einfach nur ein abscheulicher Scherz ist. Aber nicht nur Drohbriefe sind ein Problem. Das Netz ist voll von Gewalt, pornografischen Inhalten und extremen Ansichten. Kinder, die der Gewalt im Digitalen täglich ausgesetzt sind, stumpfen ab.

Auch Beschimpfungen, Beleidigungen und üble Kommentare sind mittlerweile ein Problem. Wenn ich ein Kind dann frage, woher es dieses oder jenes Schimpfwort hat, höre ich häufig: aus dem Handy.

Wie sieht es mit schulischen Leistungen aus?

Andrea Wetzel: Was ich definitiv sagen kann ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder spürbar gesunken ist. Vielen Kindern fällt es schwer, sich für längere Zeit zu konzentrieren. Die Algorithmen der Techkonzerne versorgen Kinder in immer kürzeren Abständen mit neuen Reizen. Das geht in Sekundenschnelle.

Eine Geschichte zu schreiben oder ein Bild zu malen, braucht aber nun mal Zeit. Auch auf einer ganz anderen Ebene erlebe ich eine erschreckende Entwicklung: Auf der Playstation sind manche Kinder gefühlt schon Weltmeister, auf einen Baum sind sie aber noch nie geklettert und auch schwimmen können sie nicht.

Motorik, Geschick und Beweglichkeit braucht es vor dem Bildschirm nicht. Das lernen Kinder nur in der Realität. Genauso Empathie und soziale Kompatibilität.

Jetzt können Sie ja Kinder aber nicht ewig vor den Gefahren des Digitalen schützen. Spätestens beim Wechsel auf eine weiterführende Schule kommt das Thema erneut auf. Wäre es nicht zielführender einen sinnvollen Umgang mit digitalen Medien beizubringen, anstatt sie zu verbieten?

Andrea Wetzel: „Selbstverständlich. Aber auch das wird bei uns gelehrt. Wir haben seit eineinhalb Jahren ein Mediencurriculum, das genau hier ansetzt. Wir lernen schon in den untersten Klassen mit Tablets, machen Internetrecherchen und arbeiten mit interaktiven Lernmodulen. Mir geht es nicht darum, das Smartphone zu verteufeln.

In der Grundschule sollte die reale Welt aber Priorität haben. Die Schüler sollen ihre Lernwelt begreifen. Mimik, Gestik, Motorik und ein gesellschaftsfähiges Sozialverhalten können nur im echten Leben gelernt werden.“

Wie geht es in Sachen Handyverzicht an Ihrer Schule nun weiter?

Andrea Wetzel: „Wir werden den Eltern bei der Schulanmeldung im März die Verzichtserklärung mitgeben und ihnen die Unterschrift empfehlen. Dann werden wir sehen. Wenn das Ganze gut angenommen wird, wollen wir auch die höheren Klassen damit erreichen.“