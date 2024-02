Die Suche nach Kandidaten für die Gemeinderatswahl geht in die entscheidende Phase. Im März werden die Parteien und Wählervereinigungen ihre Listen für die Wahl am 9. Juni aufstellen. Zwischenzeitlich kristallisiert sich heraus, wie die Kandidatensuche läuft. Welche Gemeinderäte treten wieder ein, wer hört auf? Ein Zwischenstand.

CDU muss einen gewichtigen Mann ersetzen

Mit Elmar Belthle verliert die mit zehn Mitgliedern größte Fraktion im Sigmaringer Gemeinderat ihr Zugpferd. Der Grandseigneur der Sigmaringer Kommunalpolitik wird seine aktive Zeit mit Ablauf der Amtszeit beenden.

Nach der jüngsten Wahl hatte er das bereits angekündigt. Nun sagt der 69-Jährige: „Ich halte mich an das, was ich sage.“ Es sei nicht so, dass er keine Lust mehr habe, Belthle spricht von einer „Entscheidung der Vernunft“. Ältere Gemeinderäte wie er müssten jüngeren Platz machen, „nur so kann die Verjüngung des Gremiums gelingen“. Belthle ist seit 40 Jahren Mitglied des Gemeinderats, nicht nur als erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters hat sein Wort Gewicht.

Neben ihm wird sich der Unterschmeier CDU-Vertreter Harald Kaut aus dem Gremium verabschieden. Die anderen acht CDU-Gemeinderäte bleiben aber bei der Stange. Was der Fraktionsvorsitzenden Alexandra Hellstern-Missel bei der Suche auffällt: „Wenn wir Leute ansprechen, hören wir immer öfter, dass sie sich dies nicht antun wollen. So eine Haltung finde ich bedenklich.“

Die Freien Wähler halten sich noch bedeckt

Bei den Freien Wähler ist bereits durchgesickert, dass der frühere Fraktionsvorsitzende Klaus Kubenz nach fünfjähriger Pause erneut für den Gemeinderat kandidieren wird. Wer von den amtierenden Gemeinderäten weitermacht, dazu hält sich die amtierende Vorsitzende der Wählervereinigung aktuell noch bedeckt.

„Wir treten als Team an und wir präsentieren uns en bloc“, lautet die Begründung für die Zurückhaltung von Melanie Hirlinger. Nach aktuellen Stand treten die meisten der sieben Fraktionsmitglieder wieder an. Ein Monat bleibt den Freien Wählern noch Zeit, um die Liste fertigzustellen. Die Nominierung ist für den 15. März angesetzt.

Grüne verlieren etliche Ratsmitglieder

Mit Ulrich Spaett, der vor wenigen Wochen aus der Fraktion ausgetreten ist, aber weiter Mitglied des Gemeinderats bleibt, mussten die Grünen bereits Federn lassen. Drei weitere Fraktionsmitglieder wollen ihre Arbeit mit Ablauf der Amtsperiode beenden: Armin Dollinger, Melanie Heberle und Martin Bösch.

Die beiden Fraktionssprecher Ursula Voelkel und Gerhard Stumpp wollen noch eine Amtszeit dranhängen „Wenn uns der Generationswechsel gelingt, können wir uns in Ruhe zurückziehen“, sagt die Chefin der mit sechs Mitgliedern drittgrößten Fraktion.

SPD-Powerfrauen ziehen sich zurück

Angedeutet hatte es sich schon länger, nun steht es fest. Mit Ulrike Tyrs und Susanne Fuchs ziehen sich zwei prägende Gesichter der SPD-Fraktion zurück. Fuchs war lange Jahre Ortsvereinsvorsitzende der SPD, Gewerkschafts- und Frauenthemen sind ihr eine Herzensangelegenheit.

Ihre Kollegin Ulrike Tyrs - im Gemeinderat für ihre pointierten Beiträge bekannt - wird ihren Lebensmittelpunkt mehr und mehr in ihre zweite Heimat Frankreich verlagern und ihre Arbeit im Rat deshalb beenden. Tyrs prägte den Stadtrat in doppelter Hinsicht: als langjährige Fraktionschefin und Bürgermeister-Stellvertreterin. Ihr Nachfolger Martin Huthmacher weiß, dass es eine Herausforderung werden wird, die beiden Powerfrauen auf der Liste zu ersetzen. Aktuell gehören der SPD-Fraktion fünf Gemeinderäte an.