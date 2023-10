Nach wenigen Minuten war für unsere Berichterstatterin ihr Termin am Freitagabend im „Bombay Palace“, dem indischen Restaurant an der Burgstraße, beendet. Die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ hatte zum Austausch über die aktuelle Situation in der Stadt im Zusammenspiel mit der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge geladen. Unsere Mitarbeiterin Elisabeth Weiger hatte den Auftrag, über den Verlauf des Abends zu berichten.

Bürgerinitiative betont die Redefreiheit

Die Führungsriege der Initiative, Stefanie Ullrich-Colaiacomo und Anika Schaefer, gab ihr bei der Begrüßung zu verstehen, „dass die Presse unerwünscht ist", beschreibt Weiger die Reaktion. Begründung: Die Besucher sollten frei reden, bei Anwesenheit der Presse sei dies nur eingeschränkt möglich.

Die beiden Frauen haben mir deutlich zu verstehen gegeben, dass die Presse unerwünscht ist. Elisabeth Weiger

Sie könne als Bürgerin bleiben, wenn sie zusichere, dass kein Artikel erscheine, aber als Vertreterin der Presse müsse sie den Saal verlassen.

Das sagt die Bürgerinitiative

Nachfrage bei der Bürgerinitiative. Erst per Telefon, später per Whats-App. „Wir haben uns bewusst gegen eine Berichterstattung entschieden", schreibt Ullrich-Colaiacomo, zugleich Vertreterin der CDU im Stadtrat, per Whats-App.

Wir haben uns bewusst gegen eine Berichterstattung entschieden. Stefanie Ullrich-Colaiacomo

Anika Schaefer schreibt eine ausführliche E-Mail

In einer ausführlichen E-Mail geht Anika Schaefer auf den Verlauf der Veranstaltung ein. Nach Angaben Schaefers waren etwa 60 Bürger der Einladung gefolgt.

Schaefer schreibt, sie gehe davon aus, dass die Bürgerbeteiligung intensiver ausfalle, wenn die Presse nicht anwesend sei. Ziel der Bürgerinitiative sei, die Situation in Sigmaringen in Bezug auf die Landeserstaufnahmestelle, zu diskutieren und Bürgern, die an Verbesserungsmöglichkeiten interessiert seien, einen Rahmen zu bieten.

Die Stimmung unter den Anwesenden beschreibt Schaefer so: „Alle sind frustriert und resigniert, da es für die Probleme keine Lösungen zu geben scheint.“ Thematisiert worden seien die üblichen Probleme: Kinder, die nicht auf den Spielplatz könnten, die nicht „normal“ und kleinstadtgerecht aufwachsen könnten, Frauen, die belästigt würden, einige Gäste seien Opfer von Diebstählen und Einbrüchen geworden oder seien körperlich bedroht worden, führt Schaefer in ihrer Mail aus. Die Nutzung des Fußwegs ins Wohngebiet Ziegelesch sei für Bürger vor allem abends unangenehm. Anwohner hätten Angst, bei Dunkelheit die Wohnung oder das Haus zu verlassen, weil sie zum Opfer werden könnten.

„Wir wenden uns gegen eine Politik, die in einer Kleinstadt eine unverhältnismäßig hohe Zahl an Asylsuchenden akkumuliert“, schreibt Schaefer in ihrer E-Mail. Es sei dargelegt worden, dass in Anbetracht der jetzigen Situation nicht an eine Schließung der Unterkunft zu denken sei, aber die Bürger wollen sich für eine Reduktion der Zahlen einsetzen.

Besuch als positives Zeichen

Die Vertreter der Bürgerinitiative haben nach ihren eigenen Angaben den Eindruck, dass die Landesregierung die Sigmaringer Probleme ernstnehme, da 30 Alternativstandorte geprüft würden.

Justizministerin kommt nach Sigmaringen

„Ein Zeichen, dass Justizministerin Gentges Sigmaringen erst nimmt, ist ihr Besuch in Sigmaringen. Bisher kam noch niemand in so hoher Position aufgrund der LEA nach Sigmaringen“, schreibt Schaefer weiter.

Die Justizministerin wird am Freitag. 27. Oktober, um 18 Uhr in der Stadthalle erwartet. Bürger sind eingeladen und bekommen die Möglichkeit, ihre Einschätzung an die Landespolitikerin weiterzugeben.