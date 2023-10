Bürgerinitiative lädt zum Austausch über die LEA

Die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ lädt am Freitag, 13. September, zum Bürgerdialog ein. Die Bürgerinitiative wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, den damaligen vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Forderungskatalog an das Land bezüglich der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), einschließlich Schließungsdatum, zu unterstützen. Da die Auswirkungen auf Sigmaringen und die Belegungszahlen in den letzten Monaten erneut in der öffentlichen Diskussion präsent waren, lädt die Initative alle Interessierten ab 19 Uhr in das Gasthaus Bären in Sigmaringen zum Austausch ein.