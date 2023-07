Bürger verlangen wieder leuchtende Laternen in der Nacht

Harald Richter ist in Gorheim offene Türen eingerannt. Mehr als 200 Unterschriften hat er zusammen mit zwei Nachbarn in kürzester Zeit gesammelt und am Montag im Rathaus abgegeben. Der Gemeinderat wird am Mittwoch (17 Uhr/Rathaus) darüber entscheiden, ob die Straßenlaternen in Sigmaringen nach Mitternacht wieder brennen sollen.

Im vergangenen Herbst hat der Gemeinderat beschlossen, dass zwischen 0 und 5.30 Uhr die Straßenbeleuchtung in Sigmaringen komplett aus bleibt. Ausgenommen von dieser Regel sind die Innenstadt, der Weg von der Kaserne in die Stadt und einige neuralgische Punkte wie Unterführungen oder Fußgängerüberwege.

Stadt musste Energie sparen

Die Stadt Sigmaringen war über eine Verordnung des Bundes zum Energiesparen aufgerufen. „Bei unserer damaligen Entscheidung stand nicht die Sicherheit im Fokus“, sagt der Erste Beigeordnete Manfred Storrer. Doch je mehr das Thema Energiesparen in den Hintergrund trete, desto wichtiger werde die Sicherheit.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Marcus Ehm hatte der Gemeinderat im Mai entschieden, in den Wohngebieten Riedbaum, Ziegelacker und Ziegelesch die Laternen bis 2 Uhr leuchten zu lassen. Hintergrund damals: eine gestiegene Kriminalität und in der Folge der Wunsch vieler Bürger, durch Licht die Sicherheit zu erhöhen.

Darum geht es Harald Richter und seinen 200 Unterstützern: „Es gibt nur ein Argument: Bürgersicherheit“, sagt der pensionierte Lehrer.

Es gehe um die Nachtheimkehrer und die Frühaufsteher und es gehe darum, Einbrüche und Diebstähle zu verhindern: „Die Formel, Gelegenheit macht Diebe, stimmt leider immer noch“, sagt Richter, der im Wohngebiet Hohe Tannen lebt.

Gemeinderat entscheidet am Mittwoch

Würde man die Zahl der 206 Unterschriften auf ganz Sigmaringen hochrechnen, lag sie bei circa 2000, so Richter. Verständnis für die Sparmaßnahme habe niemand gezeigt, die Initiatoren hätten vielmehr größte Zustimmung erfahren.

Der Gemeinderat wird in der Sitzung am Mittwoch entscheiden müssen, ob er von seiner damaligen Entscheidung abrückt. In der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung heißt es, dass der Beschlussvorschlag in der Sitzung formuliert werde.

Am Ende ihrer Ausführungen schlagen Bürgermeister Ehm und Stadtbaumeister Thomas Exler vor, die jetzige Einstellung der Straßenbeleuchtung bis Mitte 2024 beizubehalten und in einem Jahr im Gemeinderat erneut darüber zu beraten. Es sollten weitere Erfahrungen gesammelt werden, so die Begründung, da die Beleuchtung erst vor wenigen Monaten umprogrammiert wurde. Zudem spare die Stadt Geld und reduziere den CO2–Verbrauch.

Bei einem Strompreis in Höhe von 40 Cent geht die Stadt von einer jährlichen Einsparung in Höhe von rund 118.000 Euro aus. Knapp 300.000 Kilowattstunden Strom werden laut der Sitzungsvorlage über die verkürzte Leuchtzeit weniger verbraucht. Dies entspreche einer CO2–Einsparung von jährlich 128 Tonnen.

Erneutes Umklemmen wäre für die Stadt teuer

Würde der Gemeinderat entgegen der Empfehlung der Stadtverwaltung entscheiden, das Licht entweder länger brennen zu lassen oder zur früheren sogenannten Halbnachtschaltung zurückzukehren, würde der Spareffekt weitgehend verpuffen.

Dies hängt damit zusammen, dass die Straßenbeleuchtung nicht per Knopfdruck umprogrammiert werden kann. Mitarbeiter der Sigmaringer Elektrozentrale (EZS) waren damit wochenlang beschäftigt. Die Kosten für das Umklemmen gibt die Stadt mit rund 35.000 Euro an. Erst im März 2023, also fünf Monate nach dem Beschluss des Gemeinderats, waren die Arbeiten abgeschlossen.

Falls der Gemeinderat das Rad zurückdrehen sollte, rechnet das Bauamt mit Kosten für den Elektriker in ähnlicher Höhe.