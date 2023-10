Buchpräsentation des Kochbuchs „Das Gute so nah“

Die Autoren Ewa und Nikitas Petrakis nehmen das Publikum am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr in der Buchhandlung Osiander in Sigmaringen mit auf ihre Reise durch das Jahr und stellen ihr Kochbuch mit traditionellen und modernen Rezepten vor ‐ immer bodenständig und für jeden umsetzbar.

Ewa Petrakis ist 1984 in Polen geboren, ist gelernte Kommunikationsdesignerin und lebte während verschiedener beruflicher Stationen am Bodensee, in Hamburg und in Berlin. Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet sie im Marketing der Osianderschen Buchhandlung und lebt mit ihrem Mann Nikitas in Tübingen.

Nikitas Petrakis ist Jahrgang 1979, studierte Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart. Nach Stationen in der Umweltberatung, in der Gastronomie, als Landschaftsgärtner sowie einer Selbständigkeit im Lebensmittelhandel, ist er seit 2014 bei der Landesmesse Stuttgart unter anderem für die Organisation, Planung und Durchführung der Slow Food-Messe verantwortlich.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.