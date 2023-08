Brunnenwasser untersuchen lassen

Ein Brunnen im Garten hilft kostbares Leitungswasser zu sparen. Die Gewässerexperten vom VSR–Gewässerschutz beraten Gartenbesitzer, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen des Planschbeckens oder zum Gießen von Gemüse geeignet ist. Dafür hält das Labormobil am Montag, 4. September, von 15 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Sigmaringen.

Das Grundwasser weist in Sigmaringen und Umgebung häufig Belastungen auf. Dadurch kann es bei der Nutzung von Brunnenwasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen. Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe verschmutzen das Grundwasser. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. „Ein Ziel der Messkampagne ist es, dass Gartenbesitzer das regionale oberflächennahe Grundwasser nutzen. Dieses wird durch Regenwasser im Laufe des Jahres wieder aufgefüllt“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR–Gewässerschutz. Die gemeinnützige Organisation setzt sich mit den Messdaten für eine Verbesserung der Wasserqualität ein. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 Liter Flaschen aus Kunststoff.

Matthias Ahlbrecht und der Ehrenamtler Georg Stüker führen die Grunduntersuchung von Nitrat–, Säure– und Salzgehalt im Labormobil gegen eine geringe Beteiligung von zwölf Euro durch. Das Ergebnis dieser Analyse kann bereits zum Ende der Aktion abgeholt werden. Durch eine weitere Kostenbeteiligung erfahren die Brunnenbesitzer in einem ausführlichen Gutachten, ob das Wasser zum Trinken, zum Gemüse gießen, zum Teich oder Planschbecken befüllen geeignet ist. Gesundheitsrisiken durch verschmutztes Grundwasser können so vermieden werden.

Die Brunnenbesitzer erfahren am Informationsstand, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser im Garten ist, um das Absinken des Grundwasserspiegels zu verhindern. Das Team vom VSR–Gewässerschutz hat Flyer und Plakate vorbereitet, um über den nachhaltigen Umgang mit Wasser zu informieren. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt die Grundwasserspeicher wieder auf. Es wird Wasser für trockene Monate gespeichert“, so Susanne Bareiß-Gülzow.

Der VSR–Gewässerschutz ist eine gemeinnützige Organisation und setzt sich seit mehr als 40 Jahren für ein sauberes Grundwasser ein. Nicht nur am Informationsstand, sondern auch auf der Homepage informieren die Gewässerexperten über regionale Belastungen und ihre Ursachen im Grundwasser. Der VSR–Gewässerschutz begrüßt, dass die Bundesregierung die „Nationale Wasserstrategie“ beschlossen hat. Nach der Wasserstrategie soll es auch in 30 Jahren überall und jederzeit hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben.

