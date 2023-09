Brennholz online jetzt bestellen

3000 Hektar Gemeindewald plus knapp 800 Hektar Privatwald: So groß ist das Revier, das Stefan Fischer, Leiter der Abteilung Forst und Landwirtschaft der Stadtverwaltung Sigmaringen und sein Mitarbeiter Gerhard Grom verwalten. Dazu gehört neben der Pflege der Wälder auch die Beratung und falls gewünscht Betreuung von Wäldereien in privater Hand. Von Jungnau im Norden bis an die Grenzen von Josefslust im Süden, von der Grenze nach Sigmaringendorf und Bingen im Osten bis Gutenstein und an die Gemarkungsgrenze Stetten im Westen erstreckt sich das Gebiet, das die beiden mit drei Waldarbeitern bestreiten. 10.000 bis 20.000 Schritte am Tag sind Standard für die Förster.

Neu ist: Ab sofort gibt es einen Webshop für Brennholz des Fachbereichs Forst (Stadt Sigmaringen ‐ Forst Brennholz Webshop (trimbleforestry.de) ), bei dem Restbestände an Brennholz online zu attraktiven Preisen reserviert werden können. Zum Ende der Brennholzsaison bleibt manchmal der ein oder andere Polter über, so manchen Käufer von Kleinmengen freut’s ‐ schließlich muss Brennholz mehr als ein Jahr lang trocknen und die Bestellung wird normalerweise weit im Voraus geplant. Im Webshop kann man auch spontan „zuschlagen“. Nach der Reservierung erhält man genaue Informationen zum Standort und kann das Holz dann abholen. Forst goes digital ‐ laut Förster Stefan Fischer ein Feld, das zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Annette Müller obliegt die Brennholzvermarktung der vielen Privatkunden, die Rechnungstellung beim Holzverkauf und die Privatwaldabrechnung für die Waldbesitzer, welche Ihren Wald von der Forstabteilung bewirtschaften lassen. Dabei fallen zunehmend mehr Verwaltungstätigkeiten an, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Nicht nur online und zum Brennholz erreichen die Förster erreichen viele Fragen: Wie geht es dem Wald? Die Arbeit der Forstabteilung fußt hierbei auf drei Säulen: Ökonomie, das betrifft vorwiegend Holzernte und Holzverkauf, die Ökologie ‐ also die Steuerung der Artenvielfalt und die Achtung des Waldnaturschutzes (Biotopschutz und die Schutzfunktionen Wasserschutz, Luftschutz, Bodenschutz und Luftreinhaltung als Kernziele) ‐ aber auch den Faktor Soziales: Schließlich ist der Wald ein öffentlicher Raum, der von vielen Menschen zur Erholung, zum Wandern oder zum Sport genutzt wird ‐ mit Bänken, Wegen und einer eigenen Infrastruktur.

Die Aufgaben sind auch vielfältiger geworden. Die Stadt nennt Wiederbewaldung, Förderung und Käfermonitoring. Auch mit der Beseitigung von Sturmschäden sind Fischer und Grom zunehmend befasst.

Die Häufigkeit von Unwetterereignissen. wird größer Waren es sonst maximal ein bis zwei im Jahr, so waren es allein von Juni bis Ende August 2023 fünf Ereignisse, die großen Aufwand in Sachen Räumung von Wegen, Beseitigung von Schadholz und Verkehrssicherung nach sich zogen, so die Stadt. Wird das Holz nicht sofort beseitigt, droht Käferbefall durch den Borkenkäfer. „Seit 2018 hatten wir leider kein normales Jahr mehr wie wir es gewohnt waren“, sagt Förster Stefan Fischer.

Beim Kampf gegen den Klimawandel ist der Wald betroffen und Teil der Lösung zugleich. War früher die Fichte gefragt, so kämpft sie mittlerweile mit dem Klimawandel. Von 40 Prozent Nadelhölzern macht die Fichte mit 35 Prozent einen Großteil der heimischen Bäume aus. Die Buche wiederum kommt besser mit den sich ändernden Begebenheiten zurecht und werde deshalb bei Verjüngungen gezielt favorisiert.