Blueskonzert im „Alten Schlachthof“

Die Soul Thrivers (Foto: Stephan Rabold) aus Berlin gehören unzweifelhaft zu den originellsten Bands der aktuellen Neo Blues Szene. Bandleaderin und Sängerin Dvora Davis und Mundharmonikaspieler Adam Sikora haben für das Musikprojekt ein Kollektiv an talentierten Musikern um sich versammelt. Im Herbst sind die Soul Thrivers auf Tour mit ihrem neuen Album „Morning Glory“, das am 15. September erscheint. Glücklicherweise machen sie auch am Montag, 2. Oktober, in Sigmaringen im Alten Schlachthof Halt. Die Soul Thrivers garantieren eine mitreißende Show voller Energie, Emotion und Leidenschaft. Einlass ist um 19.30 Uhr. Die Tickets können unter 07571 3333 oder www.schlachthofsigmaringen.de reserviert werden und kosten regulär 15 Euro und ermäßigt 12 Euro.