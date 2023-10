Ein Spiel, das über weite Strecken nicht das gehalten hat, was man sich im Vorfeld versprochen hatte, haben am Sonntag der TSV Sigmaringendorf und die SGM SC Blönried/Ebersbach gezeigt. Am Ende feierten die Gäste den vierten Sieg in Folge, auch weil sie in Samuel Maier dem Unterschiedspieler in ihren Reihen hatten.

Foul und Rettungstat

In der ersten Halbzeit dauerte es bis in die Schlussphase hinein, ehe es die erste echte Torraumszene gab. Nach einem Foul von Torhüter Marcel Halder, der Marius Müller zu Fall brachte gab es nur Gelb und Freistoß. Auch, weil noch ein Abwehrspieler der SG mit Müller auf gleicher Höhe war. Flöß trat den Freistoß und zwang Halder zum ersten Mal wirklich dazu einzugreifen, als dieser den Schuss aus rund 20 Metern über die Latte lenkte (44.).

Im zweiten Abschnitt wurde es etwas lebendiger ‐ vor allem dank Samuel Maier. Nach einem Ballverlust des TSV Sig’dorf in der Vorwärtsbewegung, kam der Ball steil zu Lorenz Weiß. Er hob den Ball im Strafraum quer auf Maier, der sich artistisch in das Zuspiel warf ‐ 0:1 (51.).

Spähler: Machen zu viele Fehler

Sig’dorf bemühte sich, aber es fehlte der letzte oder schon der vorletzte Ball, auf dem ziemlich holprigen Geläuf im „Dorf“. Nach einem erneuten Ballverlust kam die Kugel erneut schnell nach vorne, Samuel Maier spielte sich über die rechte Seite durch und bediente den eingewechselten und aufgerückten Hannes Bodenmüller ‐ 0:2 (77.). In der Schlussviertelstunde verpasste es der Gast, seine Konter sauberer auszuspielen, während der Aufsteiger ein ums andere Mal falsche Entscheidungen traf, an sich selbst und an der Abwehr der Gäste scheiterte, die zum ersten Mal in dieser Saison die „Null“ über die Zeit brachte.

Dieter Spähler, Trainer des TSV Sig’dorf-L. meinte: „Wir haben heute so viele Fehler gemacht. Vor dem 0:1 verlieren wir im Mittelfeld den Bal, vor dem 0:2 machen wir einen Fehler im Spielaufbau. Dann ist halt das Thema erledigt. In der Offensive haben wir viel zu viele Bälle hergeschenkt, die falschen Entscheidungen getroffen, sodass Blönried/Ebersbach leicht klären konnte.“

Michael Fischer ist zufrieden

Sein Gegenüber Michael Fischer meinte. „Mit 15 Punkten können wir nun durchatmen. Vier Siege in Folge, zum ersten Mal zu null. Das freut mich am meisten. Jetzt warten einige schwierige Aufgaben auf uns.“

TSV Sig’dorf-L. - SGM SC Blönried/Ebers. 0:2 (0:0). - TSV: Stephan - Nägele, Mockler, M. Brunner, Stengele - S. Brunner, Heimpel, Elgaß, Flöß (61. Streich) - M. Mockler (72. Wild), Müller. - SGM: Halder - M. Weiß, Heydt, Müller (75. Bodenmüller) - P. Gentner, Li. Weiß, Knörle (53. Rauch), Müller, Lo. Weiß - Angerer (85. Halder) - Maier (90. Strobel). - Tore: 0:1 Samuel Maier (51.), 0:2 Hannes Bodenmüller (77). - Z.: 200.