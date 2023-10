Silber für Birgit Keller (W45) und Bronze für Gerhard Schatz (M60) ‐ das war die Ausbeute der beiden Athleten der PSG Sigmaringen bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Masters im Wurfmehrkampf in Igersheim. Die Einzelmeisterschaften der Masters waren im Sommer abgesagt worden.

Starkes Kugelstoßen

Birgit Keller startete mit 30,26 Meter im letzten Versuch des Hammerwerfens. Ein tolles Ergebnis lieferte sie mit dem Diskus. Im ersten Versuch schleuderte sie das ein Kilogramm schwere Gerät auf ausgezeichnete 34,43 m. Noch besser lief es im Speerwerfen. Mit einer tollen Serie und dem besten Versuch auf 33,97 Metern setzte sie sich in dieser Disziplin an die zweite Stelle der deutschen Bestenliste.

Im Kugelstoßen stellte sie mit 9,76 Metern eine weitere Jahresbestleistung auf. Nicht ganz so leicht von der Hand ging es ihr beim abschließenden Gewichtswurf. Mit 10,58 Metern blieb unter ihren Möglichkeiten. Mit dennoch ausgezeichneten 3123 Punkten wurde sie Zweite mit nur knapp 30 Punkten Rückstand auf Natascha Wolf (LG Baar) und gewann Silber.

Baden-Württemberger führen Bestenliste an

Wolf und Keller stehen in der deutschen Bestenliste auf Platz eins und zwei. Mit ihren Ergebnissen gehören sie zu den besten Drei in Europa. Beide hatten auf die EM in Italien verzichtet, doch Keller plant im kommenden Jahr einen WM-Start im schwedischen Göteborg, die während der Schulferien ‐ Birgit Keller ist Lehrerin ‐ stattfindet.

Schatz im Speerwerfen stark

Bei den Senioren starteten Athleten zwischen 30 und 87 Jahren. Gerhard Schatz erwischte bei den 60-jährigen eines der stärksten Felder. Gleich fünf Teilnehmer gehören zu den besten zehn Athleten in Deutschland. Schatz startete mit einer Jahresbestleistung im Speerwerfen und schleuderte das 600-Gramm-Gerät im letzten Versuch auf 32,36 Meter. Auch bei ihm lief der Gewichtswurf (11,06 Meter) nicht nach Wunsch. Auch im Hammerwerfen blieb er mit 25,64 Meter etwas hinter seinen Erwartungen. Dafür klappte es mit dem Diskuswurf ‐ 33,59 Meter. Vor dem abschließenden Kugelstoßen lag er auf Rang vier.

Da sein direkter Konkurrent um eine Medaille nur auf 9,68 Meter kam, reichte Schatz im dritten Durchgang eine Steigerung auf 10,72 Meter. Mit 32 Punkten vor dem Hauptkonkurrenten errang Gerhard Schatz Bronze.

Mit 2582 Punkten lag er nur 31 Punkte hinter dem Vizemeister und nur 80 Punkte hinter dem Sieger. Gleichzeitig bedeutete die Leistung Rang zehn in der deutschen M60-Rangliste. Der Rückstand zu Rang sieben ist gering. Als Gaststarter bei den bayerischen Meisterschaften kann er diesen Platz Ende Oktober noch erreichen.