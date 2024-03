Am Donnerstag, 7. März, gibt es um 16 Uhr das Bilderbuchkino „Flausch“ in der Stadtbibliothek Sigmaringen. Laut Ankündigung erzählt das Stück von einem kleinen, wuscheligen Flausch, das sich nicht entscheiden will, wie es aussehen soll. Mal ist es gelb, dann wieder blau oder kunterbunt. Die anderen finden das erst eigenartig, doch dann erkennen sie, dass jede und jeder so sein kann wie er oder sie will. Eine Bilderbuchgeschichte über Toleranz für Kinder ab fünf Jahren.

Die Geschichte dauert etwa 40 Minuten und wird vorgelesen, während das Bilderbuch dabei Seite für Seite groß an die Wand projiziert wird. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 07571/106260 oder per Mail an [email protected].