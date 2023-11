Laut der Hochwasservorhersagezentrale könnte der Pegel am Samstag in Richtung drei Meter steigen. Damit wäre das letzte große Hochwasser aus dem Jahr 2013 überschritten. Damals wurden 2,84 Meter gemessen.

Am Mittwoch meldete die Vorhersagezentrale an der Nepomukbrücke in Sigmaringen einen Pegel in Höhe von 2,60 Meter. Dieser sank am Donnerstag auf 2,51 Meter.

Straßen und Wege in Sigmaringen und Umgebung sind überschwemmt. Ebenso der Prinzengarten. Der Inzigkofer Park ist zwischen dem Amalienfelsen und der Hängebrücke nicht begehbar. Beim Freibad und in Laiz sammelt sich unterhalb der Brücken Treibholz.