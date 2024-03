In der Herz-Jesu Kirche in Sigmaringen-Gorheim (Chorraum) findet am Montag, 18. März, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs zu einer synodalen Kirche“ ein biblisch-geistlicher Abend in der Fastenzeit statt. Referent ist Dekanatsreferent Frank Scheifers.

Was ist hilfreich auf dem Weg zu einer synodalen Kirche? Welche Haltungen beim Einzelnen und bei Gruppen sind dabei wichtig? Wie lassen sie sich stärken? Die Übungsmaterialien von „synodos“ („Anleitungen für geistliche Übungen in einer Gruppe“), die von mehreren Bistümern gemeinsam entwickelt wurden, helfen dabei, genauer hinzuhören, tiefer zu sehen. Einzeln und gemeinsam nach Gottes Wegen zu suchen. An dem Abend werden die Teilnehmenden in das Vorgehen von „synodos“ eingeführt und probieren es konkret aus. Dazu wird allen Teilnehmenden das Übungsheft zur Verfügung gestellt. Der Abend wendet sich an Interessierte aus Pfarrgemeinderäten, Gemeindeteams, anderen kirchlichen Gruppen und an alle Interessierten. Eine Anmeldung zum Abend ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt ist am Eingang der Kirche.