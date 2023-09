Für die zweite Männermannschaft der Handballer des TSV Bad Saulgau hat die Saison mit dem Bezirkspokal begonnen. Am vergangenen Samstag besiegte die zweite Mannschaft von Trainer Florian Kurz den um eine Klasse höher, in der Kreisklasse spielenden TSV Lindau völlig verdient mit 26:19 (13:10).

Beide Trainer konnten mit jeweils 14 Spielern aus dem vollen schöpfen. Es entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, mit zunehmender Spielzeit erkämpfte sich der TSV jedoch mehr Feldvorteile. Cheftrainer Florian Kurz setzte auch einige aktuelle und ehemalige A-Jugendspieler ein, die ihre Sache sehr gut machten und aufs Tempo drückten. Mit Moritz Eisele und Cosmin Telimbeki konnte Kurz nur auf zwei erfahrende Spieler zurückgreifen, der Rest des Kaders war zwischen 17 und maximal 23 Jahre alt. Mit Niklas Gönner, Moritz Schnell und Jannik Beutter waren auch drei junge Spieler der ersten Mannschaft mit von der Partie.

Nur zu Beginn der zweiten Hälfte wurde der TSV Bad Saulgau etwas leichtsinnig und ließ die Gäste wieder ins Spiel kommen, doch die Kräfte der Lindauer schwanden und die Platzherren starteten einen Tempogegenstoß nach dem anderen, den vor allem die Jugendspieler meist sicher verwandelten. Ebenso stets auf dem Posten waren die hervorragend parierenden TSV-Torhüter Manuel Möhrle und Marius Müller.

„Der Sieg war verdient und ich war zufrieden. Es ist gut, dass uns von der ersten Mannschaft drei Jungspieler zur Verfügung standen. So konnte ich viel ausprobieren, durchwechseln, das hat hingehauen. Ich hoffe, dass wir das so auch bei den Ligaspielen machen können. Wir haben dies mit den beiden Trainern der Ersten so besprochen. Darüber bin ich sehr froh“, sagte ein erleichterter Florian Kurz.

Die Meisterschaftsrunde startet für den TSV Bad Saulgau II allerdings erst am 7. Oktober, 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TSV Laichingen.