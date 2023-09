Bewegte Bilder zum Geburtstag

Der Landkreis Sigmaringen und das Kreiskulturforum laden die Bevölkerung zu einer langen Filmnacht unter dem Motto „Der Landkreis Sigmaringen im Film“ ein: Als Beitrag zu seinem 50. Geburtstag hat der Landkreis drei aus dem Kreisgebiet stammende und mittlerweile überregional erfolgreiche Filmschaffende und eine Künstlerin mit filmischen Porträts ihres Heimatkreises beauftragt, teilt die Pressestelle der Behörde mit. Am Samstag, 9. September, findet demnach um 19 Uhr die Premiere der vier Filme im Foyer des Landratsamts Sigmaringen statt. Als Zugabe wird Karl Heinz Gebharts Film „Der Landkreis Sigmaringen — Ferienland zwischen Alb und Donau“ aus dem Jahr 1983 gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten bitte anmelden per Mail an [email protected] oder unter der Telefonnummer 07571/102—1142.

Die aus Bad Saulgau stammende und in Berlin lebende und arbeitende Medien– und Filmschaffende Andrea Behrendt nimmt Orte des Erinnerns an die Verbrechen des Nationalsozialismus im Landkreis Sigmaringen in den Blick. Stationen ihrer Reise sind unter anderem Ruschweiler, wo 1941 ein polnischer Zwangsarbeiter wegen der Liebe zu einer einheimischen Frau hingerichtet wurde, und Krauchenwies, wo die spätere Widerstandskämpferin Sophie Scholl 1941 prägende Monate im Reichsarbeitsdienst verbrachte. Außerdem war Behrendt in Stetten am kalten Markt, wo sich um den Truppenübungsplatz und das Lager Heuberg die Abgründe des NS–Unrechts verdichten.

Autorin, Regisseurin und Produzentin Alina Cyranek stammt aus Meßkirch und ist in Leipzig tätig. Sie stößt laut Presseinformation auf der Suche nach Begegnungen für ein filmisches Porträt der Region erst einmal auf unvorhersehbare Hürden. Doch dann findet sie einen Weg, mit den Menschen über ihre Berufe, Träume und Ängste zu sprechen. Sie geht unter anderem auf dem durch Heidegger berühmten Feldweg, in die Kirche, zum Yoga und zum Stammtisch und erschafft so ein vielschichtiges Porträt der Region.

Kinder der Klasse 4 der Ramsbergschule Großschönach erkunden unter Anleitung der Künstlerin Carola Riester auf einer Entdeckungsreise den Landkreis Sigmaringen. Sie suchen sich aus den vielen Städten und Gemeinden einige heraus, stellen sie in gesprochenen Texten auf ihre Weise vor und untermalen das Erzählte mit Zeichnungen. Diesen haucht Carola Riester Leben ein und bringt alle Ausdrucksmittel zusammen.

Regisseur und Kameramann Tobias Müller kommt aus Vilsingen und arbeitet in Berlin. Sein Film ist eine Reise zur Essenz der badischen und schwäbischen Seele. Begleitet von humorvollen Begegnungen mit Badenern und Schwaben wird erkundet, was es bedeutet, in dieser einzigartigen Region zu sein. Der Film regt dazu an, den tieferen Sinn in unserem Alltag zu entdecken und mit einem Lächeln im Herzen die Frage zu beantworten: Warum sind wir hier?