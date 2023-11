Den Versuch, ein Elektrogerät aus dem Geschäft eines Telefonanbieters in der Antonstraße zu stehlen, unternahm am Montagmittag ein stark alkoholisierter Mann. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der 35-Jährige nahm dabei ein Handy aus der Auslage und entfernte den Diebstahlschutz. Ein Zeuge beobachtete die Situation, sodass der Täter noch an Ort und Stelle gestellt werden konnte. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik.