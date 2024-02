Betrunken Auto gefahren

Gleich zweimal haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Montag auf Dienstag Pkw-Fahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Kurz vor Mitternacht ergab ein Atemalkoholtest bei einem 34-Jährigen in Gammertingen einen Wert von 0,5 Promille, wie es im Polizeibericht heißt. Eine 51-Jährige kam in Sigmaringen kurz vor 2.30 Uhr auf einen Wert von rund 0,7 Promille. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt, sie müssen jeweils mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.