Würdevoller Abschied

Bestatterin zeigt neue Räume

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Die Trauerpädagogin und Bestatterin Xenia Krämer zeigt ihre neuen Räume. (Foto: Peggy Meyer )

Xenja Kämer arbeitet jetzt in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen. Was sie als Herzstück ihrer Arbeit ansieht.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 15:47 Von: Peggy Meyer