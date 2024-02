Der frühere Hohenzollern-Fürst Friedrich Wilhelm wäre am Samstag, 3. Februar, 100 Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren ist auf dem Hochschloss die Hohenzollern-Fahne gehisst, wie sein Sohn Fürst Karl Friedrich mitteilt.

Nazis sperren den Prinzen ein

Als erster Sohn des damaligen Erbprinzen Friedrich kam der spätere Fürst am 3. Februar 1924 in Umkirch bei Freiburg zur Welt, wo die Familie bis heute ein Schloss bewohnt. Seine Eltern waren erfreut, dass nach drei Prinzessinnen nun ein Prinz und damit ein Stammhalter zur Welt kam.

In der Endphase des Kriegs verhaftete die Gestapo den Hohenzollern-Prinzen, weil er sich in einem Briefwechsel seinem Cousin gegenüber dem Hitlerregime kritisch gegenüber geäußert hatte, wie in einer Rede Karl Friedrichs anlässlich des 75. Geburtstags seines Vaters nachzulesen ist.

Wäre am 3. Februar 100 Jahre alt geworden: Fürst Friedrich Wilhelm von Hohenzollern. (Foto: Erwin Schultheiss )

Nach einem tagelangen Verhör sei sein Vater freigelassen worden. Der Prozess wurde ihm nicht gemacht, weil die Beweisunterlagen bei einem Bombenangriff vernichtet worden waren. „Ein Prozess hätte unter Umständen das Todesurteil bedeutet“, sagte Karl Friedrich von Hohenzollern, der älteste von insgesamt drei Söhnen Friedrich Wilhelms.

Krisen in Laucherthal

1965 übernahm Friedrich Wilhelm nach dem Tod seines Vaters als Fürst die Leitung des Adelshauses. Wenige Jahre später geriet das unternehmerische Aushängeschild, die Hüttenwerke Laucherthal, wegen der Stahlkrise in Turbulenzen.

Nur durch den Verkauf anderer Vermögensgegenstände wie Immobilien gelang dem Fürsten die Rettung, wofür ihm viele Zollern-Mitarbeiter bis heute dankbar sind. Nach dem Betrug eines leitenden Angestellten, der Zollern in den 1980er-Jahren erneut in Schwierigkeiten brachte, entschied sich der Fürst 1989 zum Verkauf der Hälfte der Firmenanteile an die Merckle-Gruppe.

Die Fliegerei war sein Hobby

Wegen eines Augenleidens musste der Fürst seine Hobbys, die Fliegerei und die Jagd, aufgeben. Der Sigmaringer Fürst war es, der sich maßgeblich dafür einsetzte, dass der einstiege Militärflugplatz in Mengen zivil genutzt werden konnte.

Friedrich Wilhelm starb im September 2010 im Alter von 86 Jahren auf seinem Landsitz in Josefslust, den er erbauen ließ. Er wurde neben seiner Frau Margarita auf einem Vorplatz der Hedinger Kirche beigesetzt. Nach ihm ist der zentral durch den Prinzengarten führende Weg benannt.