Besichtigen, Rennfahren, Grillen

Die Bau–Innung Sigmaringen hat Mitte Juli einen spannenden Lehrlingstag organisiert, der die angehenden Handwerksprofis laut Innungsbericht nach Rottweil führte und ein unvergessliches Erlebnis bescherte. Höhepunkte des Tages waren die Besichtigung des beeindruckenden TK–Testturms, ein rasantes Gokart–Rennen und ein gemütliches Grillbuffet in der Wandelbar.

Der erste Programmpunkt führte die Lehrlinge zur berühmten Sehenswürdigkeit Rottweils, dem ThyssenKrupp–Testturm. Hier erwartete die Auszubildenden und Ausbilder der Baubetriebe im Landkreis Sigmaringen die höchste Aussichtsplattform Deutschlands auf 232 Metern Höhe. Alle Reisenden waren fasziniert von der modernen Architektur und der Aussicht über die Region. Ebenso beeindruckt waren sie über die Aufzugstechnik von morgen, wie etwa dem innovativen Multi–System.

Nach einem Mittagsimbiss folgte der Nervenkitzel auf der Rennstrecke des Indykart Rottweil, eine der größten und längsten Indoorbahnen in Süddeutschland. 23 Fahrer und eine Fahrerin wurden aufgeteilt in drei Gruppen für das Qualifying. Die jeweils gefahrene Zeit bestimmte den Startplatz in den anschließend folgenden drei Rennen. Die Lehrlinge bewiesen Mut und Geschicklichkeit, während sie mit den Gokarts über die rund 550 Meter lange anspruchsvolle Strecke rasten. Alle erhielten zum Abschluss eine Medaille. Die jeweils besten drei der einzelnen Rennen bekamen bei der Siegerehrung zusätzlich noch einen Pokal überreicht. Der gemeinsame Spaß stärkte laut Mitteilung der Innung den Teamgeist und half den Lehrlingen und Ausbildern, sich besser kennenzulernen. Dies sei für die künftige Zusammenarbeit von großem Wert.

Bei einem umfangreichen Grillbüffet in der Wandelbar Rottweil ließen die Teilnehmer den Tag ausklingen. Die angeregten Gespräche der Lehrlinge zeigten den Vertretern der Bau–Innung Sigmaringen, dass der Lehrlingstag ein voller Erfolg war. Die Mischung aus fachlicher Bildung, Spaß und Gemeinschaftsgefühl hat die Lehrlinge motiviert und gestärkt.

„Hinter solch einem Tag steckt viel Organisation und Engagement,“ sagte Patricia Baumann, Geschäftsführerin der Bau–Innung Sigmaringen. „Das Ziel der Innung war es, den Lehrlingen nicht nur einen informativen Einblick in die moderne Architektur und Forschung zu bieten, sondern auch einen Tag voller Spaß und Gemeinschaft zu ermöglichen.“

Ebenso hatten die Auszubildenden an diesem Tag die Gelegenheit in entspannter Atmosphäre die teilnehmenden Ausbilder besser kennenzulernen und Fragen rund um die Ausbildung und die Baubranche zu stellen.