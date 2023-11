Männer sprechen nicht über Gefühle, machen viel mit sich aus und zeigen ungern Schwäche ‐ diese Klischees spielen auch heute noch eine große Rolle, davon ist der Sigmaringer Sebastian Schneider überzeugt. Er möchte das ändern.

Bei Themen wie Sucht, Gewalt, Suizid oder Gefängnisaufenthalt sind Männer betroffener als Frauen. Sebastian Schneider

Aus diesem Grund bietet er seit Kurzem mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) eine kostenfreie Männerberatung in Sigmaringen an. Sie ist nach Rastatt erst die zweite dieser Art in Baden-Württemberg.

In diesen Bereichen sind Männer benachteiligt

Schneider spricht von der Benachteiligung von Jungen und das in einer Zeit, in der die Emanzipation von Frauen immer noch nicht erreicht ist. Warum? „Bei Themen wie Sucht, Gewalt, Suizid oder Gefängnisaufenthalt sind Männer betroffener als Frauen“, sagt er.

Zahlen des SKM belegen das: 75 Prozent der Selbstmorde werden von Männern begangen, 80 Prozent der Gewaltstraftäter sind Männer. Auch bei der Sucht schlägt das Pendel eindeutig aus: 73 Prozent der Alkoholabhängigen sind männlich.

Rollenbilder als Problem

Das hänge mit der Sozialisierung und erlernten Rollenbildern zusammen. „Männer tun nicht das, was sie wollen“, so Schneider und nennt einige dieser Rollen als Beispiel. Viele lernen, dass sie die Beschützer, Retter und Versorger sein sollen und Gefühle ‐ außer Wut ‐ verstecken müssen.

Das führe zu Problemen, denn wenn Männer in eine Krise kommen, seien es Trennungen, der Tod von Angehörigen, Sucht oder Krankheit, tun sie sich schwer, ihr Muster zu durchbrechen. Ziel sei es also, Männer durch die Beratung in Krisen zu unterstützen und die Rollenerwartungen aufzuweichen, um den Druck dahinter zu reduzieren.

Diesen Hintergrund hat der Berater

Schneider, der viele Jahre lang bei der Suchtberatungsstelle in Sigmaringen tätig war, geht mit der Beratung zurück zu seinen Wurzeln. Während seines Studiums in Tübingen vor etwa 20 Jahren hat er bereits mit etlichen Projekt zu tun gehabt, die Jungs und Männer sowie deren Rollenmuster und Themen im Fokus hatten. Auch eine Fortbildung zur Benachteiligung von Jungen hat er gemacht ‐ und sich privat viel mit Rollenbildern beschäftigt.

Aktionen sollen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken

Er plant nun drei Stränge, um die Männer im Landkreis zu erreichen. Neben der Einzelberatung soll es auch örtliche Männergruppen, bestenfalls sogar mit Themenschwerpunkt, geben.

Außerdem will Schneider die Hintergründe mehr in die Öffentlichkeit holen, beispielsweise durch den sogenannten Movember, in dem Männer sich im November einen Schnurrbart wachsen lassen, um die Aufmerksamkeit auf die Gesundheit von Männern zu lenken.

Bei diesen Themen hat Schneider schon geholfen

Bisher haben auch schon zehn Männer an der Beratung teilgenommen. Überwiegend ging es um Fragen rund um den Umgang mit den Kindern nach einer Trennung. Schneider hofft, dass weitere das Angebot in Anspruch nehmen, das neben der Ehe-, Familien und Lebensberatung in Sigmaringen existieren wird.

Wer einen Termin ausmachen möchte, kann sich telefonisch melden unter 07571/7289229. Mehr Informationen zur Männerberatung gibt es hier.