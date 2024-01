Sie stehen wieder fest: die beliebtesten Babynamen in Deutschland. An der Spitze bleiben wie schon 2022 Emilia und Noah, gefolgt von Emma und Sophia bei den Mädchen und Matteo und Elias bei den Jungs. Auch ansonsten finden sich etliche Namen wieder, die schon länger bei den Deutschen besonders gut ankommen.

Im Jahr 2023 Das sind die beliebtesten Babynamen Deutschlands Bei den Mädchen sind folgende Namen besonders beliebt: Emilia

Emma

Sophia

Hannah

Mia

Ella

Mila

Lina

Lia

Leni Bei den Jungs sind folgende Namen besonders beliebt: Noah

Matteo

Elias

Leon

Paul

Theo

Luca

Finn

Liam

Emil

Neu ist bei den Mädchen in der Top 10 bloß Leni, die auf Platz zehn geklettert ist. Bei den Jungs gibt es keinen neuen Vertreter. Im Kreis Sigmaringen zeigt sich, dass die Eltern häufig ungewöhnlichere Wege gehen, vor allem auf den Dörfern.

Das sind die Trends in der Kreisstadt

Die beliebtesten Namen Deutschlands finden sich in Sigmaringen wieder, wenn auch nicht die jeweils ersten Plätze Emilia und Noah. Am begehrtesten unter den Sigmaringer Eltern ist der Mädchenname Mia, Platz fünf im bundesweiten Ranking.

Neun Kinder haben diesen Namen 2023 in der Kreisstadt bekommen. Auf Platz zwei folgt Emma – auch bundesweit Platz zwei – gefolgt von Sophia, ebenfalls Platz drei in Deutschland. Den dritten Platz teilt sich der Name allerdings mit Lisa, eher klassisch und in der Deutschland-Wertung nicht vorhanden.

Bei den Jungs tauchen die beliebtesten drei Plätze in Sigmaringen nur teilweise in der deutschen Top 10 auf: Felix steht in Sigmaringen mit acht benannten Kindern ganz vorne, ist in der Bundeswertung allerdings nicht vertreten. Es folgen Paul und Ben, wobei deutschlandweit nur Paul auf Platz fünf vertreten ist.

Mengener sind kreativer

Gegen den Trend schwimmen die Mengener Eltern. Kaum ein Name doppelt sich. Bei den Mädchen taucht nur Anna dreimal auf und Mia zweimal. Letzterer Name holt Platz fünf auf der bundesweiten Liste, Anna taucht dort jedoch gar nicht auf.

Stattdessen sind die Mengener kreativ. Ungewöhnliche Namen wie Tiara, Timea und Leana finden sich in der Übersicht, genauso wie klassische Namen, zum Beispiel Paula und Merle. Bei den Jungs doppelt sich gewissermaßen kein Name, aber eine Ähnlichkeit fällt auf: Eliah, Elias und Elian wurden 2023 in Mengen geboren – und mit Eliza auch ein Mädchen, deren Name in diese Richtung geht. Darüber hinaus doppelt sich nichts. Stattdessen gibt es einen Dean, einen Bodhi, einen Oliwier und einen Arion, aber auch Jonathan, Niklas und Andi.

So benennen die Eltern in den Dörfern ihre Kinder

In den Dörfern kommen die Trendnamen kaum vor. Je ein Mädchen heißt zwar Emily und Lia, darüber hinaus sind Klassiker vertreten wie Lisa und Maja, altdeutsche Namen wie Ida und Marta oder Außergewöhnliches wie Palina und Lunna.

Bei den Jungs reiht sich nur ein Emil in die Liste der beliebtesten deutschen Namen, darüber hinaus sind die Jungs eher ungewöhnlich benannt: So leben jetzt in Inzigkofen beispielsweise ein Malik, ein Tomi und ein Cedrik. In Veringendorf doppelt sich ebenfalls nur ein Name, wobei er unterschiedlich geschrieben wird: Mathilda und Matilda, bundesweit Platz 18. Ansonsten lässt sich dort ebenfalls kein Trend erkennen.