Begrüßung der neuen Schöffen

Am Amtsgericht Sigmaringen treten die neu gewählten Schöffen ab dem 1. Januar ihre Amtsperiode an. Dies teilt die Pressestelle des Landgerichts Hechingen mit. Der Direktor des Amtsgerichts Christoph Freudenreich bei der Begrüßung: „Das ist heute eine absolute Premiere, dass der Präsident des Landgerichts persönlich gekommen ist, um Sie zu begrüßen“.

Am 27. November wurden die Schöffen im Rahmen einer Infoveranstaltung erstmals eingeladen, um sie in ihr Amt einzuführen. „Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben dieses Ehrenamt anzutreten. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die vor Ihnen liegt, welche Sie mit Sicherheit gut meistern werden. Der besonderen Stellung Ihres Amtes wird auch dadurch Rechnung getragen, dass Sie ein gleichwertiges Stimmrecht haben und als Schöffen den Berufsrichter sogar überstim-men könnten“, begrüßte der Präsident des Landgerichts, Florian Diekmann, die neu gewählten Schöffen. Im Anschluss wurden die Schöffen durch die Vorsitzende des Schöf-fengerichts Kristina Selig sodann in ihr Amt eingeführt, ihnen wurden wichtige Informationen mitgegeben, sowie relevante Abläufe und Vorgehensweisen erklärt, um so einen guten Start zu ermöglichen.

Ebenfalls am 27. November fand die Verabschiedung der zum Jahresende ausscheidenden Schöffen des Amtsgerichts Sigmaringen statt. Präsident des Landgerichts Florian Diekmann wandte sich mit folgenden Worten an sie: „Sie haben die letzten Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Ihr Einsatz verdient größten Dank und Anerkennung. Besonders erfreulich ist es, dass Sie über viele Jahre hinweg, auch teilweise über mehrere Amtsperioden, als Schöffen tätig waren und somit der Justiz treue Dienste geleistet haben.“

Jeder scheidende Schöffe erhielt eine Urkunde ausgehändigt, die seine geleisteten Dienste als Schöffe ehrt. Im Rahmen eines anschließenden Austausches konnten die Schöffen ihre gewonnenen Erfahrungen weitergeben und miteinander ins Gespräch kommen, was von den neuen Schöffen dankend angenommen wurde, heißt es in der Mitteilung abschließend.