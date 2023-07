Im Herbst will die Stadt mit der Vermarktung ihrer neuen Bauplätze starten. 61 Bauplätze in Sigmaringen und den Ortsteilen Laiz, Unter– und Oberschmeien sind im Angebot. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Verkaufspreise festgelegt. Was Bauherren wissen müssen — wir beantworten drängende Fragen.

Wie viele Bauplätze gehen in Sigmaringen in den Verkauf und wo befinden sich die jeweiligen Baugebiete?

An der Alten Krauchenwieser Straße in Sigmaringen hinter dem Baugebiet der Firma Steidle sind 16 Bauplätze erschlossen worden. Sie sind zwischen 330 und 777 Quadratmeter groß. In Laiz verkauft die Stadt im Ergat II im ersten Bauabschnitt 24 Bauplätze in einer Größe zwischen 462 und 983 Quadratmeter.

Wenn wir bei den Preisen nach oben gehen, ist das eine politische Entscheidung. Marcus Ehm

Zwei weiter Baugebiete gibt es im Schmeiental: In Unterschmeien am Schulweg wurden elf Bauplätze erschlossen, das kleinste Grundstück ist 484, das größte 890 Quadratmeter groß. In Oberschmeien im Gebiet Zwirgabel II gibt es im ersten Bauabschnitt zehn Bauplätze, sie sind zwischen 510 und 1031 Quadratmeter groß.

Nach welchen Kriterien legt die Stadt die Preise fest und wie fallen sie aus?

Je zentraler die Lage, desto teurer der Bauplatz. In Oberschmeien ist der Bauplatz am günstigsten, in Sigmaringen am teuersten. „Wichtig ist uns, dass die Kosten gedeckt sind. Wenn wir bei den Preisen nach oben gehen, ist das eine politische Entscheidung“, sagte Bürgermeister Marcus Ehm.

In Oberschmeien kostet der Quadratmeter je nach Lage zwischen 76 und 86 Euro, in Unterschmeien zwischen 91 und 111 Euro. Im Laizer Ergat verlangt die Stadt für die Plätze mit Talsicht 150 Euro, die beste Lage an der Alten Krauchenwieser Straße kostet 200 Euro je Quadratmeter. Direkt an der Alten Krauchenwieser Straße liegende Bauplätze kosten in Sigmaringen zehn Euro weniger, in Laiz 20 Euro weniger.

Ursprünglich hätten die Bauplätze in Sigmaringen und Laiz laut Kalkulation 159 Euro und 130 Euro kosten sollen, doch der Gemeinderat sprach sich für den Zuschlag aus, um Geld für in Zukunft erforderliche Infrastruktur anzusparen Ursula Voelkel von den Grünen gab zu bedenken: „Wir sollten wegen der höheren Preise nicht die Bauwilligen in die Ortsteile treiben. In den Ortsteilen sollten die bauen, die dort bewusst leben wollen.“

Wie hoch sind die Erschließungskosten und wie hoch ist der Aufschlag der Stadt?

Am Beispiel der Alten Krauchenwieser Straße in Sigmaringen verdeutlicht, liegen die Kosten für den Grunderwerb bei rund 27 Euro je Quadratmeter. Für die Erschließung rechnet die Stadt inklusive Planungskosten mit je 50 Euro pro Quadratmeter.

Mögliche Förderungen sowie die Vorfinanzierung durch die Stadt sind in die Kalkulation eingepreist, sodass ihr pro Quadratmeter Kosten in Höhe von knapp 100 Euro entstehen. Der kalkulierte Überschuss in Höhe von 900.000 Euro könnte in neue Infrastruktur wie einen Spielplatz oder in den Erhalt von Schulen oder Kindergärten investiert werden.

Sind die Bauplätze erschlossen und wann gehen sie in den Verkauf?

Nach Angaben des Ersten Beigeordneten Manfred Storrer wird der Verkauf im Herbst beginnen. Wie hoch die Nachfrage sein wird, ist im Hinblick auf steigende Baupreise und Zinsen schwer abzuschätzen. Die Erschließung hat begonnen oder ist in Baugebieten wie in Unterschmeien oder an der Alten Krauchenwieser Straße bereits abgeschlossen.

Wirkt es sich auf die Preise aus, wenn die Bauherren ein besonderes Augenmerk auf die Energieeffizienz legen?

Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, dass Bauherren eine Ermäßigung in Höhe von fünf Euro pro Quadratmeter erhalten, wenn sie den vorgegebenen Energiestandard einhalten. Das bedeutet: Wer sich an den KfW–Standard 40 (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hält, bekommt die Ermäßigung rückwirkend vergütet. KfW 40 bedeutet, dass ein Haus, das nach diesem Standard gebaut wird, verglichen mit einem Referenzgebäude 40 Prozent der Primärenergie benötigt.