Bauernverband lädt zur Jahreshauptversammlung

Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen lädt alle interessierten Landfrauen und Landwirte zu seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, 2. Februar, um 9.30 Uhr in die Donauhalle in Neufra bei Riedlingen, Kiesgrubenweg 10, ein. Das Hauptreferat zum Thema „Vielfältig, Kreativ, Innovativ - Bauernfamilien gestalten Zukunft“ hält Präsident des Bayrischen Bauernverbands Günther Felßner. Ferner stehen der Geschäftsbericht, der Bericht der Landfrauen, eine Aktion der Landjugend und Ehrungen auf der Tagesordnung.