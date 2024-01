Die Demonstrationen der Landwirte gegen den Wegfall von Subventionen erreichen am Montag, 8. Januar, Sigmaringen. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Sigmaringen ist ein Demonstrationszug durch die Stadt mit über 350 Fahrzeugen geplant, der um 10 Uhr beginnen soll.

Insbesondere durch den An- und Abreiseverkehr der Landwirte ist ganztägig mit Behinderungen durch Zugmaschinen im Straßenverkehr zu rechnen. Auch der Stadtbusverkehr und die Schülerbeförderung können sich verzögern.

„Fahrgäste sollten am Montag vorsorglich mehr Zeit einplanen, da es durch die Demonstration zu zeitweiligen Verspätungen oder Ausfüllen der Busse kommen kann“, teilen die Stadtwerke Sigmaringen mit. Straßensperrungen oder Blockadeaktionen sind laut Stadt Sigmaringen keine geplant.

Das ist die geplante Route

Die angemeldete Route des Demonstrationszugs verläuft ausgehend vom Schotterparkplatz am Nollhof über die Nollhofstraße und die Hohenzollernstraße vorbei am Landratsamt Sigmaringen, weiter durch die Burgwiesen, die Antonstraße, die Karlstraße, durch die Au und über die Nepomückbrücke auf die B32 und schließlich über die Friedrich-List-Straße zurück zur Hohenzollernstraße.

Ein Kundgebung ist nach Angaben der Stadt Sigmaringen nicht vorgesehen.

Ob es im Schulbetrieb am Montag zu Einschränkungen kommen wird, kann die geschäftsführende Schulleiterin Susanne Seßler derzeit nicht abschätzen. „Wir starten um 7 Uhr, wenn am Morgen noch nicht alle Straßen verstopft sind, gehe ich davon aus, dass der Schulbetrieb normal anlaufen wird.“ Sollten Kinder wegen Verkehrsbehinderungen trotzdem nicht in die Schule kommen können, sei dies ein Entschuldigungsgrund. Seßler will am Freitag in einer Rundmail die städtischen Schulen über die anstehenden Proteste informieren.