In die Modernisierung des Sigmaringer Bahnhofs kommt Bewegung: Während das Gebäude, das sich in Privatbesitz befindet, derzeit saniert wird, will die Bahn den Zugang zu den Bahnsteigen nun barrierefrei gestalten. Bürgermeister Marcus Ehm hat dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch über die aktuelle Entwicklung unterrichtet.

Seinen Angaben zufolge hat es am selben Tag ein Gespräch zwischen Ehm, Vertretern des Verkehrsministeriums, der Bahn und anderen Organisationen eine Videokonferenz gegeben, in der grundsätzliche Einigung über die Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Sigmaringen erzielt wurde.

Sigmaringen muss barrierefrei ausgebaut werden. Durch die Aufnahme in das Programm ist das Fakt. Marcus Ehm

Ursprünglich ging die Stadt Sigmaringen davon aus, dass sie die Modernisierung mit 3,5 Millionen Euro bezuschussen muss. Nach dem Gespräch sei dieser Anteil um 700.000 Euro auf 2,8 Millionen Euro gesunken. Einen Beschluss des Gemeinderats, ob dieses Geld bewilligt wird, steht noch aus. In einer ersten Reaktion sagte Gerhard Stumpp von den Grünen: „Bei einer Investition in Höhe von rund 20 Millionen Euro sind drei Millionen Euro Eigenanteil ein gutes Verhältnis.“

Was alles gebaut wird

Zu den Gesamtkosten gibt es unterschiedliche Informationen: Laut früheren Angaben des Bürgermeisters liegen sie zwischen 15 und 18 Millionen Euro. Genauere Zahlen soll ein Vertreter der Bahn in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorstellen.

Es müssen mehrere Aufzüge eingebaut werden, sodass die Bahnsteige 1 bis 6 barrierefrei erreichbar sind. Zudem werden die Bahnsteigoberkanten so ausgebaut, dass zwischen Bahnsteig und Zug der Höhenunterschied maximal fünf Zentimeter beträgt.

An Gleis 1 soll der Bahnsteig auf einer Länge von 220 Metern auf eine Höhe von 55 Zentimetern ausgebaut werden. Beim Umbau von Bahnsteig 2 und 4 ist ein hälftiger Umbau angedacht.

Weitere Maßnahmen sind die Erneuerung/Anpassung der Beleuchtungsanlagen und der Bahnsteigausstattung. Zudem will die Bahn den Bahnhof für die geplante Elektrifizierung vorbereiten, die Anfang der 2030er-Jahre umgesetzt werden soll.

Laut dem Modernisierungsprogramm müssen Kommunen einen Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent tragen. Allerdings darf der Eigenanteil 80 Euro pro Einwohner nicht übersteigen. Das heißt: Die Kommunen müssen sich nicht an möglichen Kostensteigerungen beteiligen.

Zur Gartenschau sollten die Bahnsteige barrierefrei sein

Die Modernisierung des Bahnhofs ist seit Jahrzehnten Thema in Sigmaringen. Zuletzt wurde zur Gartenschau 2013 erfolglos Druck auf die Bahn ausgeübt. Im Jahr 2019 wurde Sigmaringen in ein Modernisierungsprogramm aufgenommen. Da es sich um einen Kreuzungsbahnhof handelt und pro Tag mehr als 1000 Ein- und Ausstiege gezählt werden, wird Sigmaringen in dem Programm mit höchster Priorität behandelt.

Es geht um ein Jahrhundertprojekt. Marcus Ehm

„Sigmaringen muss barrierefrei ausgebaut werden. Durch die Aufnahme in das Programm ist das Fakt“, sagte Ehm vor einigen Wochen während eines Bürgergesprächs. Das mit dem Verkehrsministerium erzielte Verhandlungsergebnis wertet Ehm als wichtigen Schritt. „Es sieht so gut aus wie noch nie“, sagte er am Mittwoch im Gemeinderat.

Als Nächstes müsse mit der Deutschen Bahn eine Vereinbarung zur Finanzierung abgeschlossen werden. „Die Deutsche Bahn benötigt von uns eine Unterschrift, dass wir mitziehen. Es geht um ein Jahrhundertprojekt.“

Ein Bahnhof, mehrere Eigentümer

Die Verhandlungen erschwerte die Tatsache, dass die Gleise 5 und 6 nicht der Bahn, sondern der Eisenbahngesellschaft SWEG gehören, in der die frühere Hohenzollerische Landesbahn aufging. Der Mehrheitsgesellschafter der SWEG, das Land Baden-Württemberg, muss die Kosten für die Modernisierung seiner Bahnsteige selbst tragen.

Wir lassen den Klingelbeutel weiter rumgehen. Marcus Ehm

Bislang forderte das Land von der Stadt einen Eigenanteil in Höhe von 2,09 Millionen Euro, dieser Betrag sinkt nun auf 1,37 Millionen Euro. Rechnet man die 1,5 Millionen Euro hinzu, die die Stadt der Bahn überweisen muss, steigt der städtische Anteil auf 2,87 Millionen Euro. Ehm kündigte weitere Gespräche an, um den Eigenanteil zu reduzieren. „Wir lassen den Klingelbeutel weiter rumgehen“, sagte er.

Wann die Barrierefreiheit umgesetzt sein wird, ist unterdessen noch unklar. Als Zielmarke nennt der Bürgermeister das Jahr 2030.