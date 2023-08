Barocke Stadtführung

(sz) - Die Tourist–Info bietet am Sonntag, 20. August, eine Themenführung im Rahmen der Barockwoche an. Die Kostümführung von den Stadtführerinnen Birgit Meyenberg und Carmen Ziwes bietet einen Einblick in das barocke Zeitalter im hohenzollerischen Residenzstädtchen Sigmaringen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Bei einem kleinen Spaziergang über den Marktplatz und einer anschließenden Präsentation im historischen Rathaussaal werden Geschichten von neuen Moden, kuriosen Sparmaßnahmen und betrügerischen Machenschaften erzählt. Dazu werden feine Schokoladen und ein Glas Sekt serviert.

Die Themenführung startet um 15 Uhr am Brunnen auf dem Rathausplatz in Sigmaringen. Die circa zweistündige Tour kostet 14,50 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist–Info in der Fürst–Wilhelm–Straße 15 auf dem Rathausplatz ist bis spätestens 16. August erforderlich.