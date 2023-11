Bareiß lädt zum digitalen Austausch mit Gastronomen

Zum 1. Januar 2024 wird, wie aus Kreisen des Haushaltsausschusses des Bundestages verlautet, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie, auch in Schulkantinen, von 7 Prozent auf 19 Prozent erhöht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß zeigt sich in einem Schreiben entsetzt zu den Plänen der Bundesregierung.

„Wenn ich mich mit Gastronomen aus meinem Wahlkreis unterhalte, höre ich immer wieder, dass viele immer noch mit Langzeitfolgen der Coronakrise und der bestehenden Energiekrise zu kämpfen haben. Daher ist die die Steuererhöhung seitens der Ampel für mich völlig unverständlich. Viele Gastronomiebetriebe stehen vor Schließungen und einem enormen Verlust von Arbeitsplätzen. Außerdem bricht Bundeskanzler Scholz sein Versprechen, den verminderten Mehrwertsteuersatz nicht wieder abzuschaffen. Die Bundesregierung lässt eine ganze Branche im Stich und gefährdet somit tausende Existenzen.“

Aus diesem aktuellen Anlass wird Thomas Bareiß am Mittwoch, 29. November, um 17.30 Uhr, ein Instagram Live Austausch anbieten und lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, die Diskussion auf Instagram live zu verfolgen und aktiv teilzunehmen. Als Gesprächspartner ist es Thomas Bareiß gelungen zwei Gastronomen aus seinem Wahlkreis, Tobias Hailfinger und Soufyen Charni, zu gewinnen.

Soufyen Charni ist Geschäftsführer des Restaurants Bootshaus und Inhaber des Karls Hotels in Sigmaringen. Gastwirt Tobias Hailfinger ist Inhaber der Traufganghütte Brunnental in Albstadt-Laufen. Im Gespräch möchte Thomas Bareiß den Bürgerinnen und Bürger anbieten mit den beiden Gastronomen ins Gespräch zu kommen und über die Auswirkungen der Steuererhöhungen für die Gastronomie und die Bürger zu sprechen.

Teilnahme [email protected]