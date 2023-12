Die 18-jährige Sigmaringerin Clara Prillinger hat Mitte November ihre Reise auf die Philippinen angetreten. Als Freiwillige engagiert sie sich dort in einem Mariphil-Kinderdorf im Süden des Landes.

Nach ihrem Abitur wollte sie Zeit im Ausland verbringen. Über eine Klassenkameradin sei sie auf die Auslandsprogramme von Mariphil gestoßen.

Leben in der Bambushütte

Das Hilfsprojekt aus Gutenstein unterstützt hilfsbedürftige Menschen auf den Philippinen. „Ich wollte raus aus dem privilegierten Deutschland und etwas anderes sehen. Hier bin ich in einem Entwicklungsland“, sagt die 18-Jährige.

Ihr sei es wichtig gewesen, ein anderes Land, fremde Kulturen und neue Menschen kennenzulernen. Vor Ort lebt die Sigmaringerin in einer Bambushütte.

„Fließendes Wasser gibt es, es ist nur alles viel einfacher. Ich habe ein Bad mit Dusche, Waschbecken und WC“, sagt sie. Das Leben auf den Philippinen zeige ihr, dass sie gar nicht so viel brauche und sie sich auf das Wesentliche beschränken könne.

Unterstützung der Kinder bei schulischen Aufgaben

Auch ihre Zweifel und Sorgen, dass es auf der Reise zu Problemen kommen könnte, haben sich nach ihrer Ankunft nicht bestätigt: „Ich verbringe ein halbes Jahr auf der anderen Seite der Erde und vermisse natürlich meine Familie und Freunde. Aber ich fühle mich hier super wohl und es gefällt mir sehr gut.“

Das Kinderdorf unterstützt sie bei verschiedenen Tätigkeiten im Haushalt. „Wenn die Kinder in der Schule sind, fege ich die Hütten oder ich arbeite zum Beispiel im Garten“, sagt Prillinger.

Sobald die Kinder wieder aus der Schule zurück sind, sei es ihre Aufgabe bei den Hausaufgaben oder beim Lernen zu helfen. Auch gebe es viele Möglichkeiten mit den Kindern zu Spielen, beispielsweise Basketball oder Fußball.

Den Teufelskreis der Armut brechen

Das gemeinsame Spielen und Lernen sei, so Prillinger, sehr wichtig, um den zukünftigen Generationen zu helfen. Die Kinder sind im Kinderdorf untergebracht, weil sich ihre Eltern beispielsweise die Grundversorgung nicht leisten können.

„Wir bieten hier Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt die Sigmaringerin. Ziel ist es, den Kinder aus dem Teufelskreis der absoluten Armut zu helfen und somit einen Grundstein für eine besere Zukunft zu legen.

Vorbereitung auf mögliche Gefahren

An den Wochenenden unternehmen die Kinder mit den „Volunteers“, den freiwilligen Helfern, besondere Aktivitäten, wie Pancakes backen oder Filmabende. „Ich glaube, ich tue hier etwas Gutes“, sagt sie.

Vor ihrer Reise informierte sie sich über ihr Reiseziel, unter anderem über mögliche Gefahren. „Die Wetterlage hier ist total anders“, erzählt Prillinger.

Sie habe schon zwei Erdbeben miterlebt, eines hatte auf der Richterskala den Wert 7,6 und hätte damit schwere Schäden über weite Gebiete verursachen können. „Ich bin nachts aufgewacht, weil mein Bett gewackelt hat“, sagt sie.

Größere Wertschätzung für das Leben in Deutschland

Die Bewohner des Kinderdorfes mussten daraufhin ihre Hütten verlassen, um sich vor möglichen Einstürzen in Sicherheit zu bringen. „Es hat sich angefühlt, als ob ich sehr unbeholfen wäre und gleich in Ohnmacht falle. Mir wurde total schlecht und schwummerig“, so Prillinger. Glücklicherweise habe das Dorf aber keinen Schaden genommen und es wurde niemand verletzt.

Einmal pro Woche besucht die Sigmaringerin gemeinsam mit den anderen Helfern eine Müllhalde, auf der Menschen leben. Dort lerne und spiele sie mit den Kindern und verteile Mahlzeiten. „Ich finde, dass jeder, der im privilegierten Westen aufgewachsen ist, sowas Mal gesehen haben sollte. Das, was man zu Hause hat, schätzt man viel mehr wert“, sagt Prillinger.