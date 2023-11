Der Bürgermeister hörte sich beinahe euphorisch an: Die Chance für die Modernisierung des Bahnhofs sei so groß wie nie. Marcus Ehm gelang es zwar, das Land um 720.000 Euro herunterzuhandeln. Und trotzdem: Nach derzeitigem Stand muss die Stadt für die Modernisierung der Bahnsteige und den längst überfälligen Abbau von Barrieren knapp drei Millionen Euro bezahlen.

Zwar profitiert die Stadt davon, wenn gehbehinderte Menschen, Rollstuhlfahrer, Bahnreisende mit Kinderwagen oder Radfahrer Sigmaringen künftig erreichen können, doch eigentlich gehört die Modernisierung eines Bahnhofs nicht zum Aufgabenfeld einer Kommune. Die Bahn, der Bund und das Land schieben die Verantwortung an andere ab. Das ist bei der Elektrifizierung der Zollernbahn so, die in den Vorbereitungen steckt, und das ist beim angeschlagenen Krankenhaus so, das der Landkreis mit eigenem Geld stützen muss.

Doch hat Sigmaringen eine Alternative? Nein. Der Gemeinderat wird die drei Millionen Euro zähneknirschend bewilligen, doch das Geld wird beim Bau einer neuen Grundschule, der ein Vielfaches kosten wird, fehlen oder diesen weiter verzögern.

[email protected]